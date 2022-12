Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alcuni utenti selezionati in tutto il mondo sono stati inclusi in un test per il supporto dei video panoramici su TikTok.

Il gigante cinese dei social media è andato di bene in meglio negli ultimi tempi e, mentre altre piattaforme si affrettano a emulare il suo formato collaborativo completamente verticale, TikTok sta facendo il contrario.

Quest'ultimo sviluppo arriva dopo aver esteso la lunghezza massima dei video a 10 minuti, da 3 minuti.

Se il supporto per i video orizzontali sarà diffuso a livello globale, la piattaforma si troverà in diretta concorrenza con YouTube, che ha conteso il territorio di TikTok con i suoi YouTube Shorts in formato verticale.

Paul Triolo, esperto di tecnologia presso la società di consulenza Albright Stonebridge Group, ha dichiarato alla BBC: "L'obiettivo sembra essere quello di rivolgersi a un pubblico più maturo, del tipo che utilizza YouTube per video informativi e di apprendimento, dove una modalità a schermo intero sarebbe più auspicabile".

Per noi ha certamente senso, anche se, quando si tratta di giovani generazioni, TikTok ha già fatto centro.

È già l'app più popolare tra i giovani a livello globale, dopo essere stata scaricata quasi quattro miliardi di volte.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori per la piattaforma. TikTok è stata sottoposta a un serio esame sia nell'UE che negli USA, a causa dei timori legati alla privacy dei dati.

Nel frattempo, l'applicazione continua a prosperare, ma sembra che nel prossimo futuro potreste tenere il vostro telefono in orizzontale.

Scritto da Luke Baker.