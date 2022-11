L'UE mette sotto osservazione TikTok e i suoi padroni cinesi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Commissione europea ha confermato che sono in corso diverse indagini su come TikTok e la sua società madre cinese gestiscono i dati degli utenti.

La proprietà di TikTok da parte della società cinese ByteDance è un fatto che da tempo mette a disagio molti, con rapporti che suggeriscono che l'accesso cinese ai dati dei cittadini statunitensi era già in corso. Ciò ha spinto alcuni europei a chiedersi se la stessa cosa potesse valere per i loro dati, e ora è stato confermato che le indagini sono in corso.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha confermato in una lettera ai membri del Parlamento europeo che sono già in corso diverse indagini nei Paesi Bassi e in Irlanda.

"Le pratiche di TikTok in materia di dati, anche per quanto riguarda i trasferimenti internazionali di dati, sono oggetto di diversi procedimenti in corso", ha dichiarato il presidente tramite una lettera agli eurodeputati. "Ciò include un'indagine da parte della DPA irlandese sulla conformità di TikTok a diversi requisiti del GDPR, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati verso la Cina e il trattamento dei dati dei minori, e un contenzioso davanti ai tribunali olandesi (in particolare per quanto riguarda la pubblicità mirata riguardante i minori e i trasferimenti di dati

verso la Cina)".

La capacità del governo cinese di accedere ai dati dei cittadini internazionali è uno dei motivi per cui l'ex presidente Donald Trump voleva a un certo punto vietare TikTok, anche se la cosa non si è mai concretizzata.

