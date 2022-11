Come eliminare facilmente il proprio account TikTok in cinque passaggi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Finalmente ne avete abbastanza di TikTok.

Avete passato troppe notti intere a scorrere video stupidi? Qualunque sia la ragione, cancellare il vostro account TikTok è davvero semplice. È possibile farlo direttamente dall'app per dispositivi mobili iOS o Android: richiede solo una manciata di passaggi e può essere fatto in meno di un minuto. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come eliminare l'account TikTok

Scaricate, aprite e accedete all'ultima versione dell'app mobile di Tiktok. Quindi seguire i seguenti passaggi:

Toccare Profilo in basso a destra. Toccare l'icona a tre linee in alto a destra. Toccare Impostazioni e privacy. Toccare Gestione account > Elimina account in modo permanente. Seguite le istruzioni dell'app per eliminare il vostro account. Potrebbe essere richiesto di fornire un motivo per cui si sta lasciando TikTok.

Cosa succede quando si elimina l'account TikTok?

Secondo TikTok, l'account e i contenuti vengono eliminati in modo permanente. Ma è possibile annullare la richiesta di cancellazione riattivando l'account entro 30 giorni.

Come scaricare i dati di TikTok

Se volete salvare i vostri dati TikTok prima di cancellare il vostro account, è facile. Basta seguire la procedura descritta nella sezione "Come eliminare l'account TikTok". Dopo il quinto passo, vi verrà chiesto di richiedere una copia dei vostri dati TikTok da scaricare prima di eliminare il vostro account.

Volete invece disattivare il vostro account TikTok?

Quando volete mettere in pausa il vostro account - in altre parole, fare in modo che nessuno possa vederlo, compresi i vostri contenuti - potete semplicemente disattivarlo. A differenza dell'eliminazione dell'account, è possibile riattivarlo accedendo in qualsiasi momento e recuperando i propri contenuti.

Volete saperne di più?

Consultate la pagina di supporto di TikTok per maggiori dettagli.

