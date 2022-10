Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, TikTok si sta preparando a entrare nel mondo dei giochi in grande stile, con l'avvio già la prossima settimana.

Sebbene TikTok abbia da tempo una presenza nel mondo del gioco in Cina, le sue ambizioni di gioco a livello internazionale sono state a dir poco modeste. Ora, un nuovo rapporto afferma che il social network basato sui video sta facendo le cose in grande e sta persino inserendo una nuova scheda di gioco nell'interfaccia principale della sua app.

"TikTok sta facendo un grande passo verso il gioco, aggiungendo una scheda dedicata all'interno della piattaforma di video di breve durata, la sua prima impresa in un formato di intrattenimento diverso", riporta il Financial Times. Il testo prosegue affermando che le persone "saranno in grado di accedere ai giochi tramite un pulsante sulla homepage". I giochi includeranno annunci pubblicitari, ma si potrà anche pagare per ottenere contenuti aggiuntivi a seconda del titolo.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di TikTok che vuole entrare nel mondo dei giochi al di fuori della Cina. A maggio, l'azienda aveva preso in considerazione giochi basati su HTML5, tra cui alcuni simili al popolarissimo FarmVille.

Questa volta il FT riporta che TikTok si è spinta fino ad assumere una nuova persona per spingere i suoi sforzi nel settore dei giochi. L'ex architetto di sistema di Intel Assaf Sagy ha aggiornato il suo profilo LinkedIn per dire che non vede l'ora di "lavorare a stretto contatto con tutte le aziende di giochi a livello globale per contribuire a rendere TikTok una base centrale nelle vostre strategie di marketing".

Il rapporto indica il 2 novembre come il grande giorno per TikTok, quindi terremo gli occhi aperti per un annuncio mercoledì prossimo.

Scritto da Oliver Haslam.