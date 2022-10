Ora TikTok sta cercando di diventare Instagram con la sua nuova modalità foto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Instagram, YouTube e praticamente tutte le altre piattaforme di social media hanno copiato TikTok per un po', cercando di catturare un po' della magia che rende la piattaforma così popolare.

Tuttavia, con un inaspettato colpo di scena, sembra che TikTok abbia preso ispirazione da Instagram con la sua nuova funzione "Photo Mode".

La nuova funzione consente agli utenti di condividere una foto, o più foto, con una didascalia di massimo 2.200 caratteri.

I nuovi post appariranno nella pagina Per te accanto ai consueti contenuti video verticali. Più o meno come i post di Instagram appaiono accanto ai Reel.

Un aspetto un po' più unico, però, è che i post fotografici possono contenere musica. Possiamo già immaginare il livello aggiuntivo che questo aggiungerà ai meme basati sulle immagini.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A questo proposito, alcuni utenti non sono molto soddisfatti di questo cambiamento, poiché ritengono che incoraggi la ripubblicazione di immagini e meme testuali. Questo è un aspetto più popolare su Instagram, mentre TikTok è tipicamente incentrato sulla generazione di contenuti originali.

In un post sul blog, TikTok si mostra più ottimista riguardo alla creatività che questo strumento potrà liberare, affermando che il nuovo formato consentirà agli utenti "di esprimere se stessi e di connettersi più profondamente con gli altri".

Naturalmente, le piattaforme di social media che si copiano a vicenda non sono una novità, ma è interessante vedere TikTok prendere ispirazione da Instagram. La piattaforma ha spinto in modo aggressivo il suo clone di TikTok, Reels, ma sembra ancora in difficoltà con la monetizzazione.

Nel frattempo, Snapchat, TikTok e Instagram hanno tutti lavorato ai propri cloni di BeReal, con quest'ultimo che deve ancora essere lanciato. Sembra che non ci vorrà molto prima che tutte le piattaforme offrano le stesse funzionalità.

Scritto da Luke Baker.