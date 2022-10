Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TikTok ha testato per un po' la sua funzione di live shopping e ora sta progettando di lanciarla negli Stati Uniti.

Secondo un articolo del Financial Times, l'azienda è pronta a lanciare la sua funzionalità di live shopping (nota anche come TikTok Shop) in Nord America in vista del Natale.

La funzione di live shopping consentirà ai marchi di mostrare i prodotti ma anche di ospitare trasmissioni di e-commerce in diretta. Il TikTok Shop è stato testato nel Regno Unito, ma al momento non ha avuto molto successo. Tanto che TikTok ha ritardato il lancio in Europa.

Per gli Stati Uniti, invece, la funzionalità è fornita da TalkShopLive ed è in grado di supportare contenuti che includono flussi live ospitati da influencer e marchi di TikTok. Secondo quanto riportato dal FT, però, al momento non è stato firmato alcun contratto e gli accordi formali sono ancora in fase di discussione.

Quando hanno parlato con il FT, i rappresentanti di TikTok non hanno voluto confermare ufficialmente che il TikTok Shop si stava diffondendo a un pubblico più ampio:

"Quando si tratta di espandere il mercato del TikTok Shop siamo sempre guidati dalla domanda e stiamo costantemente esplorando nuove e diverse opzioni per servire al meglio la nostra comunità, i creatori e i commercianti nei mercati di tutto il mondo... Questi sforzi includono l'esplorazione di partnership che supportano ulteriormente un'esperienza di ecommerce senza soluzione di continuità per i commercianti, che è una parte importante del nostro ecosistema".

Non ci resta che aspettare e vedere.

Scritto da Adrian Willings.