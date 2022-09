Che cos'è TikTok Now? Il clone BeReal di TikTok spiegato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un altro giorno, un'altra nuova funzione di TikTok. Chiamata TikTok Now, questa è particolarmente interessante perché è un clone di BeReal, un'altra app che ruba attivamente l'attenzione a TikTok. Inoltre, TikTok ha appena scorporato TikTok Now in una propria app da scaricare e utilizzare. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Che cos'è TikTok Now?

Nel settembre 2022, TikTok ha lanciato una nuova funzione che è fondamentalmente una copia di BeReal, la popolare app sociale francese.

BeReal invita gli utenti a scattare una foto con la fotocamera anteriore e posteriore in un momento casuale ogni giorno, in modo da poter presentare o catturare una visione più realistica della propria giornata. TikTok Now funziona in modo molto simile. TikTok Now invita "voi e i vostri amici a catturare ciò che state facendo in quel momento utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del vostro dispositivo". Riceverete una notifica giornaliera per catturare un video o una foto e condividere rapidamente ciò che state facendo in quel momento.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Una settimana dopo il lancio di TikTok Now, TikTok ha lanciato la funzione come app mobile indipendente nei mercati globali al di fuori degli Stati Uniti, soprattutto su iOS.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

Come funziona TikTok Now?

TikTok Now, la funzione

TikTok Now, la funzione, è disponibile per gli utenti statunitensi. Nelle immagini per la stampa, si può notare che "Now" ha trovato spazio nella barra di navigazione inferiore, accanto al pulsante di pubblicazione. Toccando il pulsante Now (icona a forma di fulmine) si potrà vedere un feed di esplorazione di TikTok Now - o, come l'ha definito TikTok, "un'esperienza quotidiana di foto e video" - dalle "persone che contano di più". Si riceverà anche una richiesta giornaliera di catturare un video di 10 secondi o una foto statica per condividere facilmente ciò che si sta facendo.

TikTok Now presenta alcune caratteristiche di privacy. Per esempio, gli utenti devono avere 18 anni per condividere i loro post su TikTok Now nel feed di esplorazione. Per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, solo i vostri amici (persone che seguite e che vi seguono a loro volta) potranno commentare i vostri post. Anche per gli utenti di 18 anni o più, l'impostazione predefinita consente solo agli amici di visualizzare i post, anche se possono modificare le impostazioni per condividerli con il pubblico.

TikTok Now, l'app

TikTok ha dichiarato che sta sperimentando TikTok Now nelle prossime settimane.

Nelle regioni al di fuori degli Stati Uniti, TikTok Now è disponibile come nuova app TikTok Now. L'app funziona in modo molto simile all'esperienza TikTok Now attualmente integrata nell'app TikTok negli Stati Uniti. Tuttavia, come app mobile separata da scaricare, consente agli utenti di scegliere di ricevere le notifiche push per i check-in, il che è utile se si preferisce che le notifiche dell'app TikTok siano silenziate ma si vuole essere avvisati dei nuovi Now. Tenete presente che BeReal avvisa i suoi utenti tramite notifica push, dicendo loro che "è il momento di BeReal" con emoji di avviso. La notifica di TikTok Now è simile, e avvisa gli utenti del "Time to Now" con emoji luminose.

Se qualcuno di età inferiore ai 16 anni si registra per un'app TikTok Now indipendente, il suo account sarà impostato come privato per impostazione predefinita. Per il resto, le caratteristiche di privacy di TikTok Now sono le stesse tra l'app e la funzione.

Dove è disponibile TikTok Now?

L'app TikTok Now per iOS è disponibile nelle seguenti aree: Myanmar, Bulgaria, Pakistan, Cambogia, Thailandia, Indonesia, Germania, Qatar, Polonia, Belgio, Nuova Zelanda, Guatemala, Austria, Bahrain, Sudafrica, Finlandia, Ghana, Repubblica Ceca, Vietnam, Grecia, Irlanda, Azerbaijan, Israele, Nigeria, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Algeria, Malesia, Svezia, Italia, Marocco, Libano, Messico, Danimarca, Egitto, Repubblica Dominicana e Romania.

Nelle Bermuda è disponibile anche una versione Android dell'app TikTok Now.

La funzione TikTok Now è attiva solo negli Stati Uniti.

L'utilizzo di TikTok Now è gratuito?

Sì, la funzione è gratuita all'interno dell'app TikTok e anche l'app mobile indipendente è gratuita.

TikTok aggiungerà TikTok Now al di fuori degli Stati Uniti?

Al momento TikTok non ha voluto specificare se la funzione verrà lanciata all'interno dell'app TikTok al di fuori degli Stati Uniti.

C'è altro da sapere?

Consultate le guide di Pocket-lint su TikTok per saperne di più sull'app:

Abbiamo anche una guida su BeReal:

Scritto da Maggie Tillman.