Come modificare facilmente il nome utente e il nome del profilo di TikTok

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TikTok ha diverse funzioni nascoste. Anche se passate ore e ore nell'applicazione ogni giorno, probabilmente non sapete come modificare le impostazioni e le preferenze di base, come il nome utente e il nome del profilo.

Quando si crea un account TikTok, viene chiesto di scegliere un nome utente e un nome del profilo. Ma cosa succede se avete usato il vostro vero nome e non volete più che sia associato al vostro profilo TikTok? O forse il nome scelto inizialmente non corrisponde al tipo di contenuto che state condividendo. Indipendentemente dal motivo, è facile cambiare il nome utente e il nome del profilo. Ecco come fare.

Il nome utente di TikTok è la "@" (o handle) associata al vostro account. Ad esempio, l'intrattenitore Lizzo ha il nome utente @lizzo su TikTok. Il nome del profilo, invece, è il nome che appare in cima al vostro profilo nell'app TikTok. Se utilizzate il vostro nome reale, quando le persone toccano i vostri video per vedere il vostro profilo, vedranno il vostro nome reale.

È possibile modificare il nome utente e il nome del profilo separatamente, ma l'area per farlo per entrambi si trova nella pagina Modifica profilo.

Aprite l'app mobile di TikTok e accedete. Andate alla pagina del vostro profilo (toccando l'icona Profilo nell'angolo in basso). Selezionare Modifica profilo. Selezionare una delle seguenti opzioni: Nome (per modificare il nome del profilo)

Nome utente (per cambiare il nome utente) Inserire il nuovo nome o nome utente.

È possibile cambiare il nome utente solo una volta ogni 30 giorni. Il nome utente deve essere sempre unico. Non si può prendere un @ già in uso.

Quando cambiate il vostro nome utente di TikTok ottenete un nuovo handle! Inoltre, cambierai il tuo URL TikTok personalizzato. Ad esempio, l'attore Kevin Bacon ha il nome utente @kevinbacon su TikTok, il che significa che il suo profilo TikTok ha l'URL www.tiktok.com/@kevinbacon. Ma se dovesse cambiare nome utente e voi cercaste di accedere al suo vecchio URL, non vedreste più i suoi video. Quindi tenetelo presente se cambiate il vostro nome utente su TikTok.

Inoltre, se avete un account verificato e cambiate il vostro nome utente, quell'account non sarà più verificato.

Scritto da Maggie Tillman.