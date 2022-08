Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La società madre di TikTok, ByteDance, ha depositato una richiesta di marchio per un servizio chiamato TikTok Music nel maggio di quest'anno.

Il deposito, scoperto da Insider, applica il nome a una serie di servizi, tra cui un'applicazione mobile che consente agli utenti di "acquistare, riprodurre, condividere, scaricare musica, canzoni, album, testi".

TikTok sta diventando sempre più un modo per scoprire nuova musica, soprattutto tra i più giovani, quindi il lancio di un'app musicale dedicata all'interno dell'ecosistema ha molto senso.

In effetti, ByteDance ha già lanciato un servizio musicale in India, Brasile e Indonesia, che prende il nome di Resso.

Non è chiaro se TikTok Music sia un rebrand di Resso, ma dato che ByteDance ha promosso Resso dall'interno dell'app TikTok in Brasile, non saremmo sorpresi se le due app condividessero parte dello stesso DNA.

Tuttavia, il deposito del marchio suggerisce che l'app TikTok Music potrebbe avere una portata più ampia, consentendo agli utenti di "trasmettere in diretta streaming audio e video programmi multimediali interattivi nel campo dell'intrattenimento, della moda, dello sport e degli eventi attuali".

"Di solito un'azienda delle dimensioni di TikTok o ByteDance deposita domande di marchio solo per articoli che sta prendendo seriamente in considerazione", ha dichiarato a Insider l'avvocato specializzato in marchi Josh Gerben.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Quindi, qualunque sia il caso, è probabile che sentiremo qualcosa relativamente presto. Considerando le dimensioni della base di utenti di TikTok e l'efficacia dei suoi algoritmi, è molto probabile che possa rappresentare una seria sfida a servizi come Spotify e Apple music.

Scritto da Luke Baker.