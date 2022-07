TikTok prevede di lanciare presto il sistema di classificazione per età Content Level

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nelle prossime settimane TikTok introdurrà il nuovo sistema di restrizione dell'età promesso, con una funzione di Livelli di contenuto progettata per proteggere i bambini da clip mature o potenzialmente dannose.

Verrà introdotta una "versione iniziale" della funzione che impedirà agli utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni di accedere ai video etichettati come contenenti temi maturi o "complessi".

TikTok stesso contrassegnerà i contenuti con un punteggio di maturità e, se un utente più giovane cercherà di accedere a qualcosa ritenuto di 18 anni o superiore, gli verrà impedito di vederlo.

"Quando rileviamo che un video contiene temi maturi o complessi, ad esempio scene di fantasia che potrebbero essere troppo spaventose o intense per il pubblico più giovane, al video verrà assegnato un punteggio di maturità per evitare che i minori di 18 anni possano vederlo nell'esperienza di TikTok", ha scritto in un recente post sul blog.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

"Ci siamo concentrati sull'ulteriore salvaguardia dell'esperienza degli adolescenti e nei prossimi mesi abbiamo in programma di aggiungere nuove funzionalità per fornire opzioni dettagliate di filtraggio dei contenuti a tutta la nostra comunità, in modo che possano godere di più di ciò che amano".

I livelli di contenuto sembrano aggiungersi alla funzionalità di automoderazione che TikTok sta testando con i creatori di contenuti. Ciò consentirà loro di contrassegnare i propri video come non adatti ai bambini.

Scritto da Rik Henderson.