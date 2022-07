Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TikTok ha confermato che sta testando una nuova impostazione che consentirà agli utenti di limitare gli spettatori delle dirette streaming ai soli adulti.

Alcuni utenti hanno segnalato di aver visto la nuova opzione per attivare i live stream con i cosiddetti "temi maturi". Questa opzione, in sostanza, imposta i live stream in modo che possano essere visti solo da spettatori di età superiore ai 18 anni.

Questa mossa, tuttavia, non è finalizzata alla creazione di contenuti per adulti in quanto tali. Tutti i contenuti creati per la piattaforma, compresi i live stream per soli adulti, sono ancora soggetti alle politiche di TikTok. Queste includono le politiche sulla nudità, l'attività sessuale e la violenza. Pertanto, la creazione di tali contenuti per i live stream comporterà azioni punitive per il vostro account.

L'idea è invece quella di permettere ai creatori di trasmettere contenuti che non sono rivolti ai bambini e sono invece destinati a un pubblico adulto. Questo, in teoria, impedirà ai più giovani di vedere cose che non li interessano.

Questo fa parte di un piano più ampio che TikTok sta attuando per identificare i contenuti per gruppi di età diversi. L'azienda sta lavorando a un sistema per identificare e limitare i contenuti, laddove necessario, in modo che quelli maturi non siano accessibili a un pubblico più giovane.

Tracy Elizabeth, responsabile statunitense di TikTok per le politiche sulle questioni, ne ha parlato all'inizio dell'anno affermando che:

"Abbiamo sentito direttamente dai nostri creatori che a volte desiderano raggiungere solo un pubblico specifico più anziano. Per esempio, magari stanno creando una commedia con un umorismo da adulti, oppure offrono consigli noiosi sul posto di lavoro che sono rilevanti solo per gli adulti. O magari parlano di esperienze di vita molto difficili... Quindi, data questa varietà di argomenti, stiamo testando modi per aiutare i creatori a raggiungere il pubblico a cui sono destinati i loro contenuti specifici".

In futuro, quindi, dovremmo vedere più cose di questo tipo.

Nel frattempo, le impostazioni dei live stream per soli adulti sono in fase di test con un numero selezionato di utenti e potrebbero essere presto diffuse.

Scritto da Adrian Willings.