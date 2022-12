Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Potreste aver visto questa tendenza chiamata Spotify Wrapped. In realtà, accade ogni stagione natalizia.

Alla fine dell'anno, Spotify analizza i dati e rivela a ogni utente le canzoni più ascoltate, nonché gli artisti, i generi e i podcast più ascoltati durante l'anno. Questo evento si è evoluto nel corso degli anni per includere nuove funzionalità (come la descrizione della propria"aura audio").

Se volete trovare il vostro Spotify Wrapped per il 2022, ecco come fare e tutto quello che c'è da sapere su Spotify Wrapped.

Che cos'è Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped è iniziato nel 2016. Rilasciato gratuitamente ogni anno durante le festività, è fondamentalmente un modo divertente per gli utenti di Spotify di mostrare i propri gusti musicali sui social media e di saperne di più sulle loro abitudini di ascolto. Si tratta di una rappresentazione visiva delle canzoni, degli artisti, dei generi e dei podcast più ascoltati dal 1° gennaio al 31 ottobre. In genere gli utenti condividono ampiamente i risultati di Spotify Wrapped su Twitter, Instagram e altri siti.

Nell'ambito di Spotify Wrapped, Spotify rivela anche gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più popolari a livello globale e regionale nell'ultimo anno.

Cosa mostra Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped si è evoluto negli ultimi sei anni. Per il 2022, Wrapped include schede (alias "storie") per i seguenti argomenti:

I miei generi principali

Giorno audio Musica ascoltata durante le mie mattine, i miei pomeriggi e le mie notti.

I miei minuti di ascolto

La mia canzone più ascoltata

Le mie canzoni più ascoltate

Il mio artista preferito

I miei artisti preferiti

La tua personalità d'ascolto

Audio Day è una novità e Spotify la descrive come una storia interattiva che "ti dà un'occhiata a come si sono evoluti i tuoi gusti musicali nel corso della giornata, Audio Day mostra gli stati d'animo di nicchia e i descrittori estetici della musica che hai ascoltato durante le fasce orarie di mattina, mezzogiorno e sera".

È inoltre disponibile una nuova scheda/storia per gli ascoltatori più accaniti, chiamata La tua personalità d'ascolto. Spotify ha dichiarato che con questa nuova scheda presenta "16 diversi tipi di personalità d'ascolto" che illustrano la vostra personalità d'ascolto in base al modo in cui avete ascoltato la musica nel corso dell'anno.

Alla fine si può anche accedere a una Storia avvolta che combina i risultati di tutte le altre carte. Alla fine della presentazione di Spotify Wrapped, Spotify raccoglie le parti più importanti del vostro Spotify Wrapped, come le canzoni più ascoltate dell'anno, i minuti di ascolto e i migliori artisti, in una playlist.

Come trovare il proprio Spotify Wrapped

Per accedere a Spotify Wrapped 2022, avviare l'ultima versione dell' app Spotify e andare su Home > #SPOTIFYWRAPPED > Il tuo 2022 in rassegna.

Quando esce Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped 2022 è stato lanciato il 30 novembre. L'anno scorso, Wrapped è stato lanciato il 1° dicembre. In genere esce alla fine dell'anno.

Dove si può condividere Spotify Wrapped?

Gli utenti di Spotify possono condividere il loro Spotify Wrapped su Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat e TikTok.

Per ogni scheda dello Spotify Wrapped, viene visualizzata l'opzione di condivisione. Basta cliccare o toccare il pulsante di condivisione quando lo si vede e pubblicarlo sulla piattaforma di social media preferita. È anche possibile incorporarla in un sito web o in un blog. Se volete condividere la vostra playlist Spotify Wrapped, andate semplicemente alla fine della playlist e toccate o fate clic sui tre puntini e poi su condividi per ottenere il link, che potrete poi inviare a chi volete o dove volete.

Quest'anno, inoltre, è possibile sbloccare un obiettivo Snapchat personalizzato che riflette la propria Personalità d'ascolto, oltre a un abbigliamento a tema Wrapped per i Bitmoji e a GIF a tema Wrapped per tutti i partner GIPHY. Spotify Wrapped in 2022 sta anche conquistando Roblox sulla terraferma di Spotify Island, con missioni a tema Wrapped, giochi, merch virtuali e opportunità di photo booth con 12 diversi artisti come Tove Lo.

Chi è l'artista più ascoltato su Spotify?

Spotify Wrapped elenca gli artisti più ascoltati nel mondo e a livello regionale, ad esempio negli Stati Uniti.

Nel 2022, Bad Bunny è stato l'artista più ascoltato a livello mondiale per il terzo anno consecutivo, con oltre 18,5 miliardi di stream quest'anno. Il secondo artista più ascoltato (e l'artista femminile più ascoltata dell'anno) è Taylor Swift. La seguono Drake, The Weeknd e BTS.

Negli Stati Uniti, invece, Drake è in cima alla classifica degli artisti più ascoltati, seguito da Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West e The Weeknd.

Qual è la canzone più ascoltata su Spotify?

Per il 2022, la canzone più ascoltata su Spotify - sia negli Stati Uniti che a livello globale - è stata "As It Was" di Harry Styles, con oltre 1,6 miliardi di stream.

Qual è l'album più ascoltato su Spotify?

Per quanto riguarda l'album più ascoltato su Spotify, Bad Bunny ha dominato le classifiche - sia negli Stati Uniti che a livello globale - con Un Verano Sin Ti.

Qual è il podcast più ascoltato su Spotify?

Spotify Wrapped elenca anche i podcast più ascoltati e, naturalmente, i podcast più ascoltati sono quelli della programmazione di Spotify. Negli Stati Uniti e a livello globale, The Joe Rogan Experience si è aggiudicato il primo posto, seguito da Call Her Daddy, Anything Goes with Emma Chamberlain e Caso 63.

Volete saperne di più?

Consultate il post sul blog di Spotify dedicato a Spotify Wrapped 2022. È inoltre possibile consultare il sito web di Spotify Wrapped qui.

