(Pocket-lint) - Spotify ha annunciato che più di 300.000 audiolibri sono ora disponibili per gli utenti di Spotify nel Regno Unito per la prima volta.

La funzione, già disponibile negli Stati Uniti, consente agli utenti di Spotify di acquistare e ascoltare audiolibri. Gli audiolibri possono essere trovati accanto alle offerte di musica e podcast già presenti sullo streamer, con un numero di audio mai visto prima disponibili all'interno dell'unica app.

L'espansione di Spotify verso gli audiolibri continua la sua spinta a diventare il punto di riferimento per chi vuole ascoltare qualsiasi cosa. L'azienda afferma che gli appassionati di audiolibri potranno acquistare singoli libri e persino ottenere un'anteprima di ciascuno di essi prima di prendere una decisione d'acquisto, dando loro la possibilità di provare ogni nuovo libro prima di acquistarlo.

Spotify ha confermato, tramite un comunicato stampa, che chi è alla ricerca di idee per l'acquisto troverà anche raccomandazioni e un elenco di best seller per trovare un po' di ispirazione per gli audiolibri.

L'ingresso di Spotify nel mercato britannico degli audiolibri aggiunge un'altra opzione per chi preferisce farsi leggere i libri. Audible di Amazon e Books Store di Apple sono altre due opzioni a disposizione degli utenti.

Spotify ha lanciato gli audiolibri negli Stati Uniti a settembre, scontrandosi immediatamente con le regole dell'App Store di Apple. Spotify voleva che gli utenti potessero acquistare i propri audiolibri tramite l'app Spotify, ma avrebbe dovuto pagare le commissioni dell'App Store di Apple per farlo. Di conseguenza, gli audiolibri di Spotify possono essere acquistati solo via web.

Scritto da Oliver Haslam.