Il piano HiFi Platinum di Spotify potrebbe arrivare a breve

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Spotify potrebbe lanciare il suo tanto atteso livello HiFi di audio premium con un nuovo nome, Spotify Platinum, secondo un nuovo sondaggio inviato ad almeno un utente.

L'utente di Reddit aveva appena cancellato il proprio abbonamento a Spotify Premium e gli è stata chiesta la motivazione attraverso un sondaggio, cosa abbastanza comune.

Ma la cosa più sorprendente è che il sondaggio indicava un nuovo livello di abbonamento che l'utente avrebbe potuto passare, teoricamente nei prossimi 30 giorni, al livello Platinum.

Questo nuovo livello, secondo lo screenshot caricato dall'utente, include l'audio HiFi che Spotify promette da tempo, oltre ad alcuni altri vantaggi.

Questi comprendono Studio Sound (probabilmente una qualche forma di effetto stereo o surround), una modalità Tuner per cuffie, qualcosa chiamato Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e l'accesso ai podcast di Spotify con pubblicità limitata.

Si tratta di un elenco piuttosto nutrito di funzioni nuove o aggiornate, anche se con una serie di funzioni di cui non conosciamo il significato e che, a quanto pare, hanno un prezzo di 19,99 dollari. Si tratta comunque di un prezzo molto più alto rispetto a quello applicato da alcuni concorrenti per l'audio lossless.

Si potrebbe ipotizzare che questo significhi che un annuncio di qualche tipo sia relativamente imminente da parte di Spotify, anche se è del tutto possibile che si tratti di una forma di ricerca di mercato e che non ci sia nulla in cantiere nell'immediato. In entrambi i casi, sarà il tempo a dirlo.

Scritto da Max Freeman-Mills.