(Pocket-lint) - Se state cercando di cambiare il vostro nome utente di Spotify, ci sono alcuni passaggi che potete fare senza dover creare un nuovo account. Tuttavia, non è immediatamente ovvio come farlo, quindi siamo qui per guidarvi attraverso i passaggi per cambiare il vostro nome utente.

È bene notare che il nome utente e il nome visualizzato sono due cose diverse. Se avete problemi di accesso, il modo migliore per accedere al vostro account è usare la vostra e-mail.

Il nome visualizzato, invece, è quello che appare sul vostro profilo e quello che le persone possono vedere dalle vostre playlist pubbliche quando le condividete. Se volete aggiornarlo, seguite questi passaggi.

Come cambiare il nome utente di Spotify sul telefono

È possibile cambiare il nome del proprio profilo Spotify in vari modi. È possibile farlo dall'app Spotify, dal lettore web Spotify o tramite l'app desktop.

Se avete installato l'app Spotify sul vostro telefono, seguite questi passaggi per cambiare il vostro nome visualizzato:

Aprire l'app Spotify In alto a destra, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio per accedere al menu delle impostazioni. Da lì cliccate su "visualizza profilo". Poi "modifica profilo" sotto il nome visualizzato Toccate il vostro nome utente, quindi modificatelo e inseritene uno nuovo. Fare clic su Salva quando si è soddisfatti

Come cambiare il nome utente di Spotify con l'app

Cambiare il nome di Spotify nell'app per desktop è altrettanto facile che sul cellulare, forse anche di più.

Cliccate sul nome del vostro profilo in alto a destra dell'app per accedere al menu a tendina Da lì cliccate su profilo Poi basta cliccare sul proprio nome e modificarlo Quindi fare clic su Salva quando si è finito

Come cambiare il nome utente sul web

Illettore web di Spotify non è solo un modo utile per ascoltare musica e podcast se non si è sul computer e non si ha con sé il telefono. Può essere usato anche per altre cose, come cambiare il proprio nome utente.

Per prima cosa, visitate il sito web di Spotify ed effettuate il login. Cliccate sul nome del vostro profilo in alto a destra dell'applicazione per accedere al menu a tendina Da qui cliccare su profilo Cliccare quindi sul proprio nome e modificarlo Quindi fare clic su Salva quando si è finito

Se lo desiderate o ne avete bisogno, potete cambiare il vostro indirizzo e-mail di Spotify (che userete per accedere) accedendo al vostro account qui.

