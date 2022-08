Spotify sperimenta la vendita di biglietti per i concerti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Spotify sta apparentemente sperimentando una nuova iniziativa commerciale: vendere ai fan biglietti per concerti direttamente per la musica che stanno ascoltando sul servizio di streaming.

Ha lanciato un nuovo sito web, Spotify Tickets, dove sembra stia vendendo i biglietti per alcuni concerti negli Stati Uniti, per una serie di band, tra cui i Crows e Annie DiRusso.

-

Da qualche tempo l'applicazione mostra gli annunci di artisti del calibro di Ticketmaster ed Eventbrite per aiutare i fan a tenersi informati sui prossimi concerti delle band che ascoltano, ma vendere direttamente i biglietti è un grande cambiamento.

È un altro segno del fatto che Spotify sta cercando di diversificare i suoi flussi di entrate in aree collegate al suo core business dello streaming, come dimostra la sua recente spinta nel mondo degli audiolibri, che offrono anche una reale redditività se si riesce a raggiungere il successo.

La vendita di biglietti non è certo un test nascosto, data la natura pubblica del nuovo sito web, ma Spotify continua a tenere le carte coperte sulle prospettive di una diffusione più ampia.

In una dichiarazione rilasciata dall'azienda a The Hollywood Reporter si legge: "In Spotify testiamo regolarmente nuovi prodotti e idee per migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi finiscono per aprire la strada a un'esperienza utente più ampia, mentre altri servono solo come importanti insegnamenti. Tickets.spotify.com è il nostro ultimo test. Al momento non abbiamo altre notizie da condividere sui piani futuri".

Questo non conferma esattamente se possiamo aspettarci di vedere Spotify Tickets crescere rapidamente da qui in poi, e mantenere giganti come Ticketmaster a bordo con i suoi piani farà probabilmente parte della pianificazione di Spotify su questo fronte.

Si tratta comunque di un passo interessante, che potrebbe aiutare la piattaforma di streaming a diventare una parte intrinseca dell'intero settore musicale, compresi i tour, piuttosto che un semplice perno per l'ascolto.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Rik Henderson.