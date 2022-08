Spotify sta ricevendo un aggiornamento del feed della home per migliorare la scoperta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Spotify ha annunciato l'aggiunta di una schermata iniziale nuova e migliorata che include feed di scoperta sia per la musica che per i podcast.

Quando l'aggiornamento sarà disponibile, Spotify afferma che gli utenti vedranno due nuovi feed nella parte superiore della schermata iniziale. Questi includono "musica" e "podcast e spettacoli".

Questi feed sono progettati per consentire di scorrere e scoprire più contenuti. Naturalmente, i feed sono personalizzati in base ai gusti personali dell'utente, che vedrà così consigliati nuovi album e playlist per la musica e suggerimenti personalizzati per i podcast.

Sembra che la schermata iniziale non cambi in modo significativo. Sarà ancora possibile fare clic su due feed per tornare alla visualizzazione abituale delle playlist, della libreria e delle raccomandazioni.

Spotify vuole incoraggiare una maggiore scoperta da parte dei suoi utenti. Nel post sul blog ufficiale l'azienda ha dichiarato che:

"La Home di Spotify è un punto di riferimento per trovare nuove raccomandazioni e rivisitare i preferiti recenti. Con l'imminente aggiornamento di Home, gli utenti avranno a disposizione una porta d'accesso a grandi contenuti che ameranno, dalle playlist già collaudate ai nuovi artisti e ai podcast che fanno riflettere". "

L'azienda afferma che l'aggiornamento è in fase di distribuzione sugli smartphone Android questa settimana e sarà disponibile su iOS "a breve".

Scritto da Adrian Willings.