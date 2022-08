Statistiche di Spotify: I modi migliori per analizzare i dati di ascolto di Spotify

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono diversi strumenti che potete utilizzare per ottenere le statistiche di Spotify e scoprire una grande quantità di informazioni sulle vostre abitudini di ascolto .

Se siete come noi, probabilmente avete visto e amato i dati che ogni anno vengono fuori dall'app musicale con Spotify Wrapped, ma ci sono altri modi per ottenere statistiche da Spotify senza dover aspettare un periodo specifico dell'anno.

Se volete analizzare le vostre abitudini di ascolto e scoprire chi ascoltate di più, qual è il vostro album più sconosciuto o quante volte avete ascoltato i vostri brani preferiti, seguite la nostra guida.

Naturalmente, Spotify stesso è uno dei modi più semplici per accedere ad alcuni dei vostri dati di ascolto recenti. È possibile utilizzare l'app ufficiale per desktop per accedere facilmente alla cronologia recente. Per farlo:

Aprite l'app Spotify e cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra. Dal menu cliccate su profilo Scorrere per vedere gli artisti e i brani più ascoltati nel mese.

Questi dati sono visibili solo a voi, quindi non sono utili se volete condividere statistiche specifiche con altre persone, ma sono un buon modo per trovare facilmente quel brano di cui non ricordate il nome.

Stats for Spotify è un sito web facile da usare che consente di visualizzare i dati di Spotify a colpo d'occhio. Si può facilmente utilizzare per controllare vari aspetti delle proprie abitudini di ascolto, tra cui i brani più ascoltati, i migliori artisti, i generi più popolari e i brani riprodotti più di recente.

È possibile regolare i dati in modo da mostrarli anche per periodi di tempo diversi. Ad esempio, è possibile visualizzare solo le ultime quattro settimane di brani più ascoltati o gli ultimi sei mesi o tutto il tempo.

Non crea grafici fantasiosi, ma è un modo rapido e piacevole per analizzare i dati di Spotify con pochi clic.

Vale la pena notare che il sito non è associato a Spotify e bisogna prima concedergli il permesso di accedere ai propri dati. Tuttavia, è possibile rimuovere qualsiasi app di questo tipo a cui si è dato accesso semplicemente visitando la sezione applicazioni del proprio account Spotify.

Se volete vedere i dati di Spotify sul vostro telefono, potete farlo anche voi. Stats.fm è un'applicazione che si può scaricare dall'App Store o da Google Play.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Come le altre app esterne di questo elenco, per accedere ai dati è necessario concedere a Stats FM l'accesso al proprio account Spotify, ma una volta fatto è possibile visualizzare le statistiche di Spotify con un semplice sguardo, compresi i brani, gli artisti e gli album preferiti di sempre, delle ultime quattro settimane o degli ultimi sei mesi.

Facendo clic su un elemento specifico è possibile ottenere ulteriori dati. Cliccando su un brano, ad esempio, si può vedere come si posiziona rispetto agli altri brani ascoltati in streaming, vedere le altre persone che lo ascoltano regolarmente e persino scoprire le "caratteristiche audio" dei brani.

L'applicazione è anche comoda, in quanto si possono scorrere i dati e poi cliccare per aprire il brano, l'album o l'artista su Spotify stesso. Alcune cose sono bloccate dietro una parete premium a pagamento, ma si tratta di un piccolo pagamento una tantum per accedere a tutti i dati.

Se non vi accontentate di noiosi grafici e preferite un po' di grinta per le vostre statistiche di Spotify, allora non cercate altro che How Bad Is Your Streaming Music. Si tratta di un'applicazione che sostiene di essere alimentata dall'intelligenza artificiale e che analizza le vostre abitudini di ascolto prima di giudicarvi in modo divertente.

È sciocca e divertente e vale la pena di darci un'occhiata se volete ridere.

Moodify è qualcosa di diverso. Se volete fare qualcosa con i vostri dati, invece di limitarvi a guardare i grafici, questo programma è interessante perché prende il brano che state ascoltando e crea una playlist completamente nuova in base ad esso.

Moodify afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare queste playlist e dobbiamo dire che i risultati sono piuttosto impressionanti. Per accedervi, è sufficiente visitare il sito, effettuare il login a Spotify e poi riprodurre un brano su Spotify stesso, che vi consiglierà una playlist da aggiungere al vostro account per ascoltarla quando volete.

Spotify dispone di molti dati sui tipi di canzoni che ascoltate. Se la musica è una passione, vi sarete chiesti se i vostri amici hanno gusti simili. MusicTaste.Space è interessante perché vi permette di confrontare le vostre abitudini su Spotify con quelle di altri utenti. È l'ideale se volete vedere se le vostre abitudini di ascolto si sovrappongono a quelle di un amico.

Entrambi dovrete accedere a Spotify tramite l'account e condividere un link per accedere ai dati, ma è uno strumento divertente per fare qualcosa di diverso con le statistiche standard di Spotify.

Tutte queste app hanno bisogno di accedere al vostro account Spotify per potervi dare accesso ai dati. Una volta terminato, se non volete che le app continuino ad avere accesso, potete facilmente rimuovere i permessi.

Accedere al sito web di Spotify e fare il login

Visitate le impostazioni del vostro account cliccando sull'immagine del vostro profilo in alto a destra

Scorrere fino a "applicazioni".

Quindi selezionare "rimuovi accesso" su tutto ciò che non si vuole più utilizzare.

Scritto da Adrian Willings.