(Pocket-lint) - Spotify sta testando una funzione comunitaria per il cellulare che finalmente consente agli utenti di vedere cosa stanno ascoltando i loro amici utilizzando l'app per telefono/tablet.

Finora, l'unico modo per vedere cosa stanno ascoltando gli amici di Spotify o Facebook era l'applicazione desktop, grazie alla barra delle attività degli amici, ma ora sembra che presto si possa avere una funzionalità simile anche su mobile.

La funzione è per ora solo in fase di test iniziale, ma è stata avvistata funzionante dall'utente di Twitter Chris Messina.

Spotify ha un nuovo Community Hub per vedere cosa stanno ascoltando i vostri amici dal vivo e quali playlist hanno aggiornato di recente.



Anche Spotify ha confermato i test a TechCrunch.

Al momento la funzione non sembra particolarmente stabile o funzionale, motivo per cui non è disponibile per tutti gli utenti di Spotify su iOS o Android.

Tuttavia, sempre secondo TechCrunch, è possibile vedere il Community Hub digitando "spotify.community" nella barra degli indirizzi di Safari su un dispositivo iOS.

Vi faremo sapere se e quando Spotify ha intenzione di diffonderlo maggiormente.

