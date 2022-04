Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Spotify ha portato il podcast di Joe Rogan sulla piattaforma nel 2020, parte dell'accordo era che gli ascoltatori sarebbero stati in grado di visualizzare il podcast video su Spotify, anche.

C'è voluto un po' di tempo per appianare l'esperienza, ma nell'ottobre 2021 la piattaforma ha iniziato ad aprire la funzione di video podcasting ad altri creatori come Philip DeFranco e Jasmine Chiswell.

Ora, Spotify sta portando la funzionalità di video podcasting a tutti i creatori negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito.

Spotify dice che i creatori saranno in grado di presentare podcast video attraverso Anchor con la stessa facilità con cui pubblicano contenuti audio.

I video podcast sono 'backgroundable', il che significa che gli ascoltatori saranno in grado di sedersi e guardare il contenuto o bloccare il loro schermo e continuare ad ascoltare senza guardare il feed video.

Insieme alla funzionalità video podcast, Spotify ha lanciato numerose nuove caratteristiche, tra cui la possibilità di incorporare i podcast video su altre piattaforme e uno strumento per sostituire in blocco i podcast solo audio con le loro controparti video. Potete vedere tutte le nuove caratteristiche qui.

In un post sul blog che annuncia le caratteristiche, Spotify ha detto: "Con questa ultima espansione, stiamo continuando a rendere il Video Podcasting una grande esperienza per i creatori - dando loro la possibilità di raggiungere un nuovo pubblico globale, il modo di monetizzare i loro contenuti e di interagire con i fan in nuovi modi. C'è un'enorme opportunità per i Video Podcast su Spotify, e non vediamo l'ora di vedere cosa i creatori portano in tavola".

Scritto da Luke Baker.