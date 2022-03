Spotify ti sta semplificando la scoperta dei podcast

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo alcuni rapporti Spotify sembra testare un nuovo stile TikTok di scoperta di podcast che potrebbe rendere più facile trovare nuove cose da ascoltare.

Spotify è già una piattaforma popolare per trovare e ascoltare podcast, ora l'azienda sta cercando di migliorare ancora.

Alcuni utenti si sono rivolti a Twitter per segnalare di aver visto una nuova sezione Podcast nella parte inferiore dell'app in cui normalmente troverai la tua libreria e i pulsanti Home. Da lì puoi quindi fare clic per ottenere uno stile TikTok di scoperta di podcast che ti consente di campionare alcuni podcast casuali semplicemente scorrendoli.

ENORME!! @Spotify sta aggiungendo un feed a scorrimento verticale in stile TikTok dedicato per @spotifypodcasts alla sua barra degli strumenti!



@SleepwellCap #NewSpotify pic.twitter.com/0CWolZGJQy — Chris Messina (@chrismessina) 26 marzo 2022

Come puoi vedere da questo Tweet, il design sembra scorrere podcast casuali e include persino didascalie automatiche per suscitare il tuo interesse.

Sembra essere simile alla funzione di rilevamento video che è stata testata nell'app alla fine del 2021. Purtroppo, la nuova esperienza sembra essere solo in una fase di test al momento e non aperta a tutti. Come per tutte queste cose, non possiamo dire se vedremo un lancio più ampio in futuro o se sarà solo un test che Spotify abbandonerà poi.

Non c'è certamente nessuna parola ufficiale da Spotify a questo punto, quindi dovremo aspettare e vedere.

Scritto da Adrian Willings.