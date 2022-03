Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Forse nel tentativo di accontentare critici e legislatori, Google ha dato il via a un progetto pilota in cui consente a un "piccolo numero" di sviluppatori di offrire un sistema di pagamento oltre a quello di Google.

Spotify sarà la prima app a partecipare e ha persino annunciato un "accordo pluriennale" con Google. Ciò significa che offrirà il sistema di fatturazione di Google Play e una propria scelta secondaria.

"Gli utenti che hanno scaricato Spotify dal Google Play Store potranno scegliere di pagare con il sistema di pagamento di Spotify o con Google Play Billing", ha affermato Spotify in una nota . "Per la prima volta, queste due opzioni vivranno fianco a fianco nell'app. Ciò darà a tutti la libertà di abbonarsi ed effettuare acquisti utilizzando l'opzione di pagamento di loro scelta direttamente nell'app Spotify".

Sebbene non sia chiaro come ciò influirà sulle commissioni che Google preleva dagli acquisti effettuati nell'app Spotify utilizzando Google Play, Google ha affermato che il progetto pilota lo aiuterà a capire "se e come funziona la fatturazione per scelta dell'utente per gli utenti in diversi paesi e per gli sviluppatori". Google ha anche affermato in una dichiarazione ai media che mira a "gli sviluppatori pilota convivono con la fatturazione a scelta dell'utente nel 2022 nei mercati chiave".

Tieni presente che l'anno scorso la Corea del Sud ha approvato una legislazione che richiede sistemi di pagamento di terze parti. In risposta, Google prevede di consentire sistemi di fatturazione aggiuntivi nel paese, così come Apple. Entrambe le società sono state criticate negli ultimi anni per le commissioni che prendono dagli acquisti sulle loro piattaforme e per aver impedito agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento in-app di terze parti.

In effetti, Spotify ha persino presentato una denuncia antitrust contro Apple nel 2019. La società si è offesa per il taglio del 30% che Apple prende dagli abbonamenti effettuati tramite l'App Store. E ora sta collaborando con Google e i suoi team di prodotti e ingegneri per creare una nuova esperienza di pagamento che offrirà agli utenti delle scelte. Prevede di lanciarlo nei paesi di tutto il mondo entro la fine dell'anno.

Scritto da Maggie Tillman.