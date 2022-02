Come spostare le playlist di Spotify su Apple Music

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Qualunque sia la ragione per cui desideri cambiare servizio, sia perché gli artisti lasciano il servizio, Spotify sceglie di sostenere determinati host di podcast o Apple Music offre più delle funzionalità che desideri, puoi portare la tua musica con te. In effetti, lo stesso vale se stai partendo per un altro provider come YouTube Music o Tidal . Il processo generalmente funziona per tutti i provider popolari.

Il processo varia leggermente a seconda che desideri trasferire utilizzando il tuo iPhone, telefono Android o un browser web. Ma indipendentemente da come vuoi farlo, c'è un metodo per assicurarti di poter mantenere tutte le playlist che hai scrupolosamente raccolto nel corso degli anni.

C'è però un avvertimento: i tre servizi che abbiamo trovato per offrire questo servizio non lo fanno gratuitamente. Almeno, non se hai un numero considerevole di canzoni da passare.

Il metodo più semplice da utilizzare durante il trasferimento delle playlist da Spotify ad Apple Music sul tuo telefono Android è utilizzare un'app chiamata Libera la tua musica. (È disponibile anche su iOS).

Vale la pena notare che Free Your Music è gratuito, ma ti consentirà di trasferire solo 100 brani senza pagare. Se desideri trasferire più di quello, dovrai acquistare l'acquisto in-app premium.

È disponibile come acquisto una tantum di £ 10,99, oppure puoi sottoscrivere un abbonamento trimestrale, annuale o a vita. La scelta che scegli dipende dal fatto che ritieni di aver bisogno di usarlo più di una volta. L'opzione una tantum è tutto ciò di cui hai bisogno se fai solo un grande mega trasferimento.

Scarica gratis la tua musica - sul Play Store (o App Store per iPhone) Apri l'app e seleziona la tua fonte, in questo caso "Spotify" Accedi al tuo account Spotify Seleziona la tua destinazione - scegli "Apple Music" Ora accedi con il tuo ID Apple Seleziona le playlist o gli album salvati che desideri trasferire - tocca "Inizia trasferimento"

Questa non è l'unica soluzione, tuttavia. Puoi anche utilizzare il nostro tutorial "sul web" di seguito. Costa meno, ma ovviamente non è altrettanto conveniente poiché per farlo è necessario utilizzare un browser.

Un'app che originariamente era gratuita, ma non lo è più, si chiama SongShift. Ti abbiamo mostrato come usarlo per passare da Apple Music a Spotify già su iPhone e il processo è più o meno lo stesso, anche se al contrario. Ci sono vari livelli di abbonamento per SongShift. Puoi pagare £ 34,99 per l'uso a vita, £ 4,99 al mese o £ 19,49 all'anno.

Scarica SongShift per iPhone - dall'App Store Tocca il "+" per avviare il processo di trasferimento Seleziona "Imposta sorgente" - ora scegli Spotify e Album, Playlist o Brano dal menu a comparsa Ora scegli le playlist che desideri trasferire e premi "Fatto" Dove dice "Crea nuova playlist" nella schermata successiva, tocca il pulsante di modifica verde che sembra una matita Scegli "Nuova playlist" e seleziona Apple Music (o "+altro" e poi Apple Music se non è presente) Tocca "continua" Seleziona "Ho finito"

Ora tutto ciò che devi fare è attendere il termine dell'elaborazione e confermare le corrispondenze, quindi attendere che termini il trasferimento.

Come accennato, esiste un utile strumento di trasferimento basato sul web. Si chiama Soundiiz ed è abbastanza semplice da usare. Ancora una volta, non è gratuito. Puoi trasferire una playlist senza pagare, ma non di più e dovrai abbonarti al servizio premium per £ 4,50 al mese. Se ne hai bisogno solo una volta, registrati e cancella immediatamente l'abbonamento al termine.

Vai su Soundiiz.com - accedi/crea un account Fai clic su Spotify e seleziona "Connetti" Fai clic su Apple Music e seleziona "Connetti" Trova "trasferimento" e fai clic/tocca su di esso Ora scegli ciò che desideri trasferire nella finestra pop-up Scegli Spotify come sorgente, quindi scegli le playlist che desideri trasferire - fai clic su continua In "Configura la tua playlist", modifica il titolo e la descrizione, quindi fai clic su "Salva configurazione" Scegli quali tracce in quella playlist trasferire nella schermata successiva - fai clic su "conferma" Scegli Apple Music come destinazione

Ora attendi che avvenga il trasferimento. Il tempo necessario dipende dal numero di tracce che stai tentando di trasferire al nuovo servizio.

La cosa buona di tutti questi servizi di trasferimento è che supportano praticamente tutti i principali servizi di abbonamento musicale. Ciò include Tidal, Deezer, YouTube Music e molti altri. Quindi, se stai cercando di trasferire tra altri servizi, puoi utilizzare gli stessi metodi sopra elencati, basta scegliere fonti e destinazioni diverse.

Se non sei sicuro di quale sia il servizio musicale migliore, dai un'occhiata al nostro confronto .

Scritto da Cam Bunton.