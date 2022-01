Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La scorsa settimana Spotify ha rimosso la musica di Neil Young dalla sua piattaforma dopo che il firmatario ha chiesto alla società di rimuovere il podcast di Joe Rogan dal suo catalogo.

Neil Young, Joni Mitchell e altri hanno rimosso la loro musica da Spotify, mentre altri protestano contro la società che continua a consentire la disinformazione sul servizio di streaming. L'obiettivo principale sono stati i podcast di Joe Rogan che hanno avuto interviste con scettici sui vaccini e disinformazione inclusa di conseguenza.

Ora Spotify ha annunciato che sta pubblicando le sue regole della piattaforma di lunga data in modo che le regole siano chiare per tutti e stanno anche aggiungendo un avviso di contenuto a qualsiasi episodio di podcast che includa una discussione su COVID-19.

Il CEO di Spotify, Daniel Ek, ha parlato del motivo per cui l'azienda non sta assumendo la "... posizione di censura dei contenuti" mantenendo le persone informate:

"Sappiamo di avere un ruolo fondamentale da svolgere nel supportare l'espressione dei creatori, bilanciandola con la sicurezza dei nostri utenti. In questo ruolo, è importante per me non assumere la posizione di censori dei contenuti assicurandoci allo stesso tempo che ci sono regole in atto e conseguenze per chi le viola”.

Il risultato qui è che quei creatori saranno ancora liberi di esprimere le loro opinioni mentre, se tali opinioni includono discussioni su COVID-19, ci saranno etichette per indirizzare gli ascoltatori all'hub COVID-19 dedicato di Spotify . Si dice che quell'hub sia una risorsa di fatti basati sui dati e le ultime informazioni di "scienziati, medici, accademici e autorità sanitarie pubbliche di tutto il mondo" di fiducia.

Quindi il contenuto rimane, ma almeno gli ascoltatori possono anche tenersi chiaramente informati.

Scritto da Adrian Willings.