Cos'è Spotify e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Spotify è un servizio di streaming di musica digitale che ti dà accesso a milioni di brani, podcast e video di artisti di tutto il mondo, come Apple Music .

Spotify è subito accattivante perché puoi accedere ai contenuti gratuitamente semplicemente registrandoti tramite un indirizzo email o collegandoti a Facebook . Se non ti piacciono i canoni di abbonamento mensili per Spotify Premium, o vuoi semplicemente metterti alla prova e provarlo, è facile iniziare e non c'è alcun impegno.

Puoi scoprire le principali differenze tra Spotify Free e Premium nella nostra funzione separata, ma come breve riepilogo, la versione gratuita è supportata dalla pubblicità, proprio come le stazioni radio. È possibile accedere alla versione gratuita di Spotify su PC, laptop e telefono cellulare, ma il servizio completo richiede un abbonamento Spotify Premium.

Iniziare ad ascoltare musica su Spotify è facile:

Visita il sito di Spotify e registrati . Ti consigliamo di registrarti con Facebook se hai un account in quanto renderà più facile trovare e seguire gli amici, vedere cosa stanno ascoltando e condividere canzoni con loro. Scegli un livello di abbonamento . Ti consigliamo di scegliere Spotify Premium in quanto ti dà accesso a più funzionalità, è più flessibile e si connetterà con più dispositivi. Scarica e installa l'applicazione Spotify gratuita. Esistono versioni per desktop e telefoni iPhone/iPad e Android. Accedi al tuo account su quei dispositivi e ascolta.

La configurazione di base è piuttosto semplice, ma Spotify offre molto di più una volta che ti addentri e diventa più intelligente più ascolti.

Sì e no. Con Spotify Premium puoi impostare la musica in modo che sia disponibile "offline" ma non è la stessa cosa che scaricare musica in senso tradizionale. Ad esempio, non puoi provare a giocare con il sistema scaricando un album e poi annullando l'abbonamento in un secondo momento. E non puoi scaricare i brani per masterizzarli su un CD o copiarli su altri dispositivi.

L'idea della modalità offline di Spotify è quella di consentirti di avere accesso alla tua musica preferita quando stai cercando di salvare i dati mobili o stai viaggiando da qualche parte dove l'accesso a Internet potrebbe non essere facile.

Con Spotify Premium puoi avere fino a 10.000 brani disponibili da ascoltare offline su un massimo di cinque dispositivi diversi. Anche scaricare brani, album o playlist su Spotify è semplice, il che è fantastico. Basta spostare l'interruttore accanto a Scarica sull'album che desideri scaricare per ascoltare offline. In alternativa, clicca sui tre puntini in alto a destra e clicca su "Download".

La quantità di dati che Spotify masterizza dipenderà dalla qualità di streaming che scegli - più su questo in un minuto. Questa è una guida approssimativa per quanti dati passerà Spotify:

Un'ora di riproduzione musicale utilizzerà circa 50 MB di dati quando la qualità è impostata su "normale".

Con una qualità normale puoi riprodurre circa 24 ore di musica per circa 1 GB di utilizzo dei dati.

Ad alta qualità 1GB verrà utilizzato in meno di 15 ore.

Con una qualità estrema utilizzerai 1 GB di dati in 7 ore.

Utilizzerai molti più dati con la riproduzione video.

Puoi controllare e modificare la qualità dello streaming e del download dei brani utilizzando i dati mobili nelle impostazioni del tuo dispositivo.

Esistono quattro diversi livelli di qualità dello streaming per Spotify. Lo streaming è tutto eseguito nel formato Ogg Vorbis e utilizza i seguenti bitrate per ciascuno dei livelli di qualità:

Basso a 24 kbps

Stream normali a 96kbps

Alta a 160 kbps

Stream molto alti a 320 kbps

Il livello di qualità che utilizzi dipenderà dalle tue preferenze e dalle scelte relative all'utilizzo dei dati, ma vale la pena notare che Molto alto è disponibile solo per gli abbonati Spotify Premium. Inoltre, con il web player, gli utenti gratuiti di Spotify hanno accesso solo alla qualità a 128 kbit/s rispetto a 256 kbit/s per gli utenti premium.

L'iscrizione a Spotify con Facebook o il collegamento del tuo account Facebook in un secondo momento ti consentirà di trovare e seguire facilmente gli amici e vedere cosa stanno ascoltando. Il feed delle attività viene visualizzato sul lato destro del software desktop ed è un ottimo modo per incontrare gli amici che ascoltano la tua stessa musica o prenderli in giro per la loro ultima sessione ABBA.

Puoi anche utilizzare la funzione di ricerca all'interno dell'app per trovare amici. Accedi al tuo profilo nelle impostazioni e tocca il pulsante "Trova amici", che ti consentirà di trovare e seguire più amici o artisti.

Se non sei su Facebook o non vuoi collegare il tuo account Facebook a Spotify, puoi comunque trovare e seguire gli amici, in alcuni casi potrebbe essere un po' più difficile.

Secondo Spotify, il modo migliore per trovare e seguire un amico è utilizzare la casella di ricerca sul client desktop e utilizzare questo formato:

spotify:utente:NOMEUTENTE

Copia questo e sostituisci USERNAME con il nome del tuo amico. Se non funziona, chiedi al tuo amico di copiare il link del suo profilo direttamente dalla pagina del suo profilo e di inviartelo. In alternativa, chiedi se possono condividere con te una delle loro playlist pubbliche. Se hanno creato la playlist, il loro nome utente è contenuto nell'URL come numero:

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Puoi utilizzare quel numero per trovarli o fare clic sul loro nome nella playlist per seguirli. Per una guida più dettagliata su come trovare amici su Spotify, consulta il tutorial ufficiale di Spotify .

Creare una playlist è facile come fare clic con il pulsante destro del mouse su un brano e fare clic su "Aggiungi a playlist" o fare clic sui tre punti accanto a un brano sull'app. Prendi le tue canzoni preferite e inseriscile in una playlist per il tuo piacere di ascolto personale. Una volta iniziato, scoprirai presto che stai seguendo playlist create da amici o curate da artisti.

Spotify è anche intelligente, più ascolti, più impara il tipo di musica che ti piace e questo ha un impatto sulla musica che ti presenterà in futuro. Quando ti addentri nella sezione "Home" dell'app, troverai una serie di consigli basati sulle tue recenti scelte di ascolto. Ciò include artisti simili a quelli che hai già ascoltato, così come le tue playlist " Discover Weekly ", " Release Radar ", "Top Songs of [year]" e "Family Mix", tra gli altri.

"Discover Weekly" è una playlist che viene aggiornata automaticamente da Spotify ogni lunedì e include una serie di brani diversi in base a ciò che hai ascoltato di recente.

"Release Radar" è una selezione di nuovi brani degli artisti che segui. Vale la pena notare qui che se segui i tuoi musicisti preferiti riceverai notifiche e aggiornamenti anche quando pubblicano nuovi contenuti.

"Family Mix" combina la musica ascoltata da chiunque abbia un abbonamento Premium for Family e puoi scegliere tra Chill o Upbeat.

"Le migliori canzoni dell'anno sono tutte le canzoni che hai amato di più nell'anno precedente.

Per scoprire nuova musica, puoi toccare la scheda "Home" dove troverai molte opzioni, oppure puoi andare alla scheda "Cerca" per cercare nuovi contenuti per categoria e genere. Questi sono ottimi modi per scoprire nuova musica simile ai tuoi gusti attuali ma che altrimenti non avresti ascoltato.

A settembre 2021, Spotify ha rilasciato un elegante aggiornamento alla sua app mobile per aiutarti ad aggiornare le tue playlist. Migliora è un pulsante che puoi premere che si trova nella parte superiore delle tue playlist. Toccando il pulsante si arricchisce la playlist con brani extra lungo linee simili. Personalizza i consigli musicali in base alle tue attuali abitudini di ascolto.

Il pulsante Migliora aggiunge brani extra alla tua playlist, intervallati da quelli già aggiunti da te. Riceverai una canzone in più dopo ogni due delle tue tracce con un massimo di 30 extra aggiunte alla tua playlist.

Se ti piace quello che vedi, puoi fare clic sul pulsante più per aggiungere ogni traccia in modo permanente. Se non sei un fan delle aggiunte, puoi fare nuovamente clic su Migliora e rimuoverà ciò che è stato aggiunto come un pulsante di annullamento. Miglioramento è disponibile in più regioni, se non lo vedi ora, dovresti farlo in futuro.

Uno degli ovvi vantaggi di Spotify è che se lo utilizzi sul telefono, puoi connetterti a una vasta gamma di dispositivi Bluetooth diversi e trasmettere i tuoi contenuti in questo modo. Che si tratti di un ricevitore audio domestico, di un'unità principale in auto, di cuffie Bluetooth o di un altoparlante connesso tramite Bluetooth, ci sono molte possibilità. Con Spotify Premium puoi sfruttare anche Spotify Connect.

Spotify Connect ti consente di riprodurre la tua musica attraverso una varietà di diversi dispositivi connessi Wi-Fi, inclusi di tutto, dagli altoparlanti Wi-Fi al televisore, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , PC e molto altro.

Questo è fantastico perché significa che puoi ascoltare la tua musica in più luoghi e con più dispositivi. Ti offre anche una scelta su come controllare la musica riprodotta sul tuo account Spotify. Ad esempio, se stai trasmettendo in streaming agli altoparlanti della tua lounge utilizzando il telefono, puoi utilizzarlo come telecomando per regolare il volume, cambiare brano o creare una playlist di festa durante l'ascolto.

Che cos'è Spotify Connect e perché è importante?

Come controllare Sonos tramite Spotify

Se sei l'orgoglioso proprietario di un altoparlante per la casa intelligente come Google Home o Amazon Echo, anche ascoltare i tuoi brani preferiti su Spotify è un gioco da ragazzi. Tutto quello che devi fare è configurare Spotify come servizio musicale principale all'interno dell'app pertinente, quindi usare la tua voce per comandare agli altoparlanti di riprodurre quello che vuoi.

Se disponi di più dispositivi, puoi anche sfruttare la funzionalità audio multi-room per trasmettere i brani Spotify in tutta la casa. Connettere e creare gruppi per questi dispositivi, quindi trasmettere musica o una playlist a quei gruppi con la tua voce è un affare semplice e uno dei punti salienti del possesso di un altoparlante intelligente basato sull'intelligenza artificiale.

Apparentemente Spotify ha effettuato alcune ricerche e ha scoperto che una grande percentuale di proprietari di animali domestici suona brani appositamente per i loro animali domestici.

Per aiutare a creare l'esperienza di ascolto perfetta per i proprietari di animali domestici, l'azienda ha creato uno strumento per aiutarti a creare una playlist di animali domestici . Anche iniziare è facile:

Visita il mini-sito Spotify Playlist Accedi al tuo account Fai clic per scegliere il tuo animale domestico, cane, gatto, iguana, criceto o uccello Scegli uno stato d'animo e aggiungi alcune informazioni sul tuo animale domestico Aggiungi il loro nome Clicca per creare la playlist e iniziare ad ascoltare

Queste playlist incentrate sugli animali domestici si basano sulle tue preferenze musicali e soddisfano solo l'umore e la disposizione del tuo animale domestico.

Spotify Kids è un'app progettata specificamente per i bambini piccoli che fanno parte di una famiglia che ha già un piano Spotify Premium.

Questa app si rivolge ai bambini che ascoltano dai tre anni in su ed è progettata per essere "sicuro" e anche privato. Come ti aspetteresti, la musica qui è più interattiva con canzoni singalong, colonne sonore di film e persino storie.

I contenuti di ascolto di questa app includono anche brani selezionati personalmente da un team di editori dedicato per garantire un ascolto ottimale per i più piccoli.

L'app è anche progettata per essere adatta ai bambini per renderla coinvolgente e facile da usare.

È ancora in fase di lancio, ma è disponibile in diverse regioni tra cui Argentina, Brasile, Messico, Regno Unito, Australia, Danimarca, Svezia, Nuova Zelanda e altre ancora. Come l'app Spotify principale, Spotify Kids è disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Spotify Stations è un'altra app separata disponibile per il download insieme all'app Spotify principale.

Le stazioni hanno lo scopo di offrire agli ascoltatori un facile accesso a playlist curate e un'esperienza più simile alla radio. Inoltre è progettato per creare un'esperienza di ascolto che crea stazioni basate anche sulle tue abitudini di ascolto.

Come Spotify Kids, Stations è disponibile sia per dispositivi iOS che Android .

Spotify è disponibile in due forme principali: gratuita e Premium. Spotify Premium costa £ 9,99 / $ 9,99 al mese, che include l'accesso a funzionalità come streaming senza pubblicità, skip illimitati, streaming di qualità estrema e Spotify Connect.

Se più persone in casa usano Spotify, potresti prendere in considerazione Premium for Family che consente a un massimo di sei persone di accedere al proprio account Spotify unico con un'unica fattura. Tutti gli utenti devono vivere allo stesso indirizzo, quindi non è un pacchetto in cui includere i tuoi amici, ma è un buon modo per dividere il costo.

A £ 14,99 / $ 14,99, Premium for Family non è troppo in più rispetto al prezzo del piano Premium standard, quindi è un investimento degno. C'è anche Spotify Duo che costa £ 12,99 / $ 12,99 al mese per due account Premium.

Per gli studenti, c'è un piano scontato che costa solo £ 4,99 / $ 4,99 al mese.

Puoi utilizzare Spotify gratuitamente, ma le sue funzionalità sono limitate. Nel piano gratuito, la musica può essere riprodotta in modalità casuale e puoi saltare fino a sei volte all'ora, ogni ora. Spotify Radio non è disponibile, ma puoi accedere alle playlist Daily Mix .

Con il piano gratuito di Spotify puoi accedere a tutte le playlist, scoprire nuova musica e condividere brani con gli amici. Puoi anche riprodurre qualsiasi playlist, album o artista, ma solo in modalità di riproduzione casuale.

Spotify può essere utilizzato gratuitamente su dispositivi mobili, desktop o tablet, quindi è facilmente accessibile, ovunque tu sia. Puoi accedere alla versione gratuita utilizzando l'app per smartphone, il software desktop o il sito web.

Il livello Premium di Spotify ti dà accesso a tutto ma non forza la pubblicità, sia che tu stia ascoltando su desktop, mobile o tablet.

Gli utenti Premium possono riprodurre qualsiasi brano che desiderano (on demand), nonché trovare e ascoltare playlist, scoprire nuova musica, creare e modificare playlist, oltre a condividere musica e playlist.

Gli utenti Premium possono anche saltare qualsiasi traccia, ascoltare offline, ascoltare musica di alta qualità e utilizzare l'app Spotify sul proprio dispositivo mobile come telecomando del computer.

Spotify Codes è una funzione di Spotify che consente agli utenti di condividere facilmente la musica con amici e familiari, nonché il proprio account affinché gli altri possano seguirli. Puoi usarlo per generare un codice univoco per una canzone, un album, una playlist o il tuo profilo, quindi chiedere a qualcun altro di scansionare il codice per condividerlo con il proprio dispositivo e consentire anche a loro di goderselo o seguirti.

Spotify Codes funziona sia su iPhone che su dispositivi Android, per utilizzarlo è sufficiente fare clic sul pulsante '...' accanto a ciò che si desidera condividere e vedrai un pop-up con l'album, il brano o la playlist grafica e il codice si trova sotto. Fare clic sul codice per eseguire lo zoom in modo che l'altra persona possa scansionarlo.

Sull'altro dispositivo, tocca la scheda di ricerca in basso, quindi tocca la barra di ricerca in alto. C'è un'icona della fotocamera in alto a destra, che se la avvii, potrai semplicemente scansionare il codice. Spotify Codes è aperto a tutti.

Al di fuori dei codici Spotify, puoi anche condividere facilmente direttamente i brani da Spotify su una serie di piattaforme di social media tra cui Facebook, Twitter, Skype, Tumblr o semplicemente un collegamento diretto per copiare un collegamento utilizzabile ovunque tu voglia sul web. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop o premere i tre puntini sul cellulare sul brano, sull'album, sull'artista o sulla playlist che si desidera condividere e selezionare il servizio appropriato.

Spotify rilascia regolarmente aggiornamenti al suo servizio per aiutarti a migliorare la tua esperienza di ascolto. Ciò include playlist su misura e viaggi alla scoperta per aiutarti a espandere i tuoi orizzonti musicali e trovare nuovi artisti che probabilmente ti piaceranno.

A volte, però, aggiungono semplicemente elenchi bizzarri che mostrano quanto bene ti conoscono in base alle tue attuali tendenze di ascolto. Time Capsule è un esempio di questa magia.

Questa è una playlist personalizzata che raccoglie circa 60 tracce che avresti ascoltato mentre crescevi. È una raccolta di canzoni del passato che ti riempiranno di gioia nostalgica.

Abbiamo trovato che Time Capsule è abbastanza accurato, in effetti spaventosamente, ma ovviamente richiede che Spotify abbia una buona conoscenza pratica dei tuoi gusti musicali, quindi ascolta!

Spotify impara cosa ti piace mentre lo usi. Più ascolti, più diventa intelligente. Questo servizio di streaming musicale è brillante per questo tipo di intelligenza. Le playlist automatiche vengono quindi create in base alle tue preferenze.

Ciò include playlist automatizzate come Summer Rewind che presenta tutte le canzoni che hai ascoltato di più negli ultimi mesi.

Le playlist Daily Mix sono leggermente diverse, sono come una stazione radio che mescola i tuoi brani preferiti con musica simile che Spotify pensa ti piacerà. Sono disponibili più playlist Daily Mix per i diversi stili o generi di musica che ascolti. Questi singoli mix continuano a suonare per tutto il tempo che vuoi ascoltare e possono essere migliorati mettendo mi piace ai brani che ti piacciono o rimuovendo quelli che non ti piacciono.

Come Discover Weekly, le playlist Daily Mix sono un ottimo modo per scoprire nuova musica che adorerai.

Ascoltare su Spotify può essere un'esperienza sociale. Se hai collegato Spotify al tuo account Facebook, ad esempio, amici e parenti potranno vedere cosa stai ascoltando e potrai condividere con loro le tue canzoni preferite.

Potrebbero esserci occasioni in cui non vuoi che le persone sappiano che stai ascoltando un determinato album o canzone a ripetizione costante. Abbiamo tutti il piacere colpevole di cui non abbiamo bisogno che il mondo sappia.

Spotify tiene conto di questo con una " modalità di ascolto privato " che puoi attivare dalle impostazioni nell'app, sotto Social, e un rapido clic di un pulsante sul browser desktop.

Spotify è più di un semplice servizio di streaming musicale. Se disponi di un account Spotify, puoi anche utilizzarlo per ascoltare migliaia di podcast diversi che includono di tutto, dalla commedia allo sport, dallo stile di vita alle notizie e altro ancora.

Questi podcast sono disponibili sia nell'app che nel browser desktop ed è facile scovare e seguire i tuoi podcast preferiti e accedere agli ultimi episodi ovunque tu sia.

Se decidi di non voler più il tuo account Spotify, puoi eliminarlo. Vale la pena notare, tuttavia, che è possibile eseguire il downgrade da Premium a un account gratuito, quindi se il problema è il costo, ti consigliamo di considerarlo prima.

Se desideri ancora eliminare il tuo account Spotify, segui questi passaggi:

Se non funziona, puoi anche provare questo metodo:

Accedi e vai direttamente alla pagina Contatta l'assistenza di Spotify. Scegli 'account' come categoria. Seleziona "Voglio chiudere il mio account Spotify in modo permanente". Quindi fai clic per chiudere il tuo account o annullare l'abbonamento