(Pocket-lint) - Siete in una chat di gruppo su Snapchat e avete notato che i vostri amici non possono salvare gli snap che inviate loro? O forse avete visto un amico salvare il vostro snap in una chat e volete evitare che ciò accada in futuro. Qualunque sia la situazione, esiste un modo semplice per controllare se le persone possono salvare le foto e i video che inviate loro in una conversazione Snapchat. Ecco come fare.

La prima cosa da sapere è che non tutti gli snap possono essere salvati in una chat all'interno dell'app mobile Snapchat. Solo gli scatti fotografici senza limiti di tempo possono essere salvati.

Aprite Snapchat e scattate una foto premendo il pulsante di cattura. Nella schermata di modifica, cercate il timer infinito nella barra di destra e selezionatelo. Si tratta di un'icona che rappresenta un simbolo infinito all'interno di un orologio. Nella schermata successiva, vedrete da 1 a 10 secondi e Nessun limite. Scegliete Nessun limite. Questa sarà l'impostazione predefinita per tutti gli scatti fotografici, a meno che non la si modifichi.

Se non si sceglie Nessun limite, gli amici non potranno salvare gli scatti nelle chat. Il gioco è fatto! Iniziate a chattare con gli amici e a inviare loro foto via DM. Potranno invece salvare le foto scattate in chat.

Se non si sceglie Nessun limite al punto 4, gli amici non potranno salvare gli scatti in chat. Quindi, se preferite, scegliete questa opzione.

Solo gli snap video impostati su un ciclo infinito possono essere salvati.

Aprite Snapchat e scattate un video tenendo premuto il pulsante di cattura. Nella schermata di modifica, cercate il pulsante Snap timer nella barra di destra e selezionatelo. Si tratta di un'icona che rappresenta un simbolo infinito all'interno di un ciclo. Le opzioni disponibili sono Bounce, Play Once e Loop. Scegliere Loop. Questa sarà l'impostazione predefinita per tutti gli snap video, a meno che non venga modificata. Il gioco è fatto! Iniziate a chattare con gli amici e a inviare loro video snap. Gli utenti potranno salvare le istantanee video in chat.

Se non si sceglie Loop al punto 3, gli amici non potranno salvare i video snap nelle chat. Quindi, se preferite, scegliete questa opzione.

Sia che si voglia salvare uno scatto fotografico o un video, la procedura è la stessa: mentre si visualizza lo scatto, toccare l'icona con i tre puntini nell'angolo e selezionare Salva in chat. Se si decide di annullare il salvataggio in un secondo momento, tenere premuto sullo snap salvato nella chat e selezionare Annulla. Ricordate che se i vostri amici non vi permettono di salvare i loro snap, non potrete farlo nei messaggi diretti o nelle chat di gruppo su Snapchat.

