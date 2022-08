Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tutti amano la modalità scura, non solo per preservare la durata della batteria, ma anche per evitare di bruciarsi i bulbi oculari mentre si stringono gli ultimi DM prima di andare a letto.

Nel 2022, la modalità scura è un punto fermo di quasi tutte le app, ma Snapchat ha impiegato molto tempo per implementarla. Infatti, se siete su Android, non esiste ancora una modalità scura in Snapchat, ma non temete, abbiamo una soluzione.

Quindi, se siete pronti a trasformare il vostro Snapchat nel lato oscuro, continuate a leggere, abbiamo pensato a voi.

Abilitare la modalità scura su iPhone è semplicissimo, basta seguire i semplici passaggi riportati di seguito:

Aprite l'app Snapchat Toccate l'icona Bitmoji in alto a sinistra Toccate l'ingranaggio Impostazioni in alto a destra Scorrete verso il basso fino a trovare Aspetto dell'app e selezionatelo. Scegliere Sempre scuro dal menu

Il gioco è fatto. Ora potete scattare in ambienti poco illuminati con un comfort ottimale.

Su Android, le cose sono un po' più complicate. Per qualche motivo, Snapchat non ha ancora implementato una modalità scura nativa sulla piattaforma.

Siamo sicuri che è in lavorazione e aggiorneremo questo articolo quando sarà disponibile. Nel frattempo, c'è una soluzione che potete provare.

Attenzione, non è per i deboli di cuore. Questo è solo per i fan sfegatati della modalità scura.

Tenete presente che i diversi smartphone presentano piccole differenze nel layout delle impostazioni, quindi potreste dover modificare leggermente questi passaggi.

Aprire il menu Impostazioni Scorrere fino a Informazioni sul telefono e toccarlo Scorrere verso il basso fino a trovare il numero di build Toccare sette volte il numero di build per attivare la modalità sviluppatore. Verrà visualizzato un testo che indica cheora siete uno sviluppatore Tornare al menu principale delle Impostazioni e selezionare Opzioni sviluppatore In questo menu, trovare Sovrascrivi forza-scuro e attivarlo.

In questo modo tutte le app saranno visualizzate in modalità scura, indipendentemente dal fatto che siano supportate o meno. Purtroppo, però, non abbiamo ancora finito.

Le versioni più recenti di Snapchat non reagiscono alla modalità scura forzata, quindi ora dobbiamo installare una versione più vecchia.

Questo significa cancellare l'app Snapchat e scaricare la versione 10.72.0.0, l'ultima che ha funzionato con la modalità scura forzata.

L'APK è disponibile su APKMirror qui e la modalità scura funziona in modo affidabile. Naturalmente, si perderanno le nuove funzioni e le patch di sicurezza, quindi l'installazione avviene a proprio rischio e pericolo.

Sì, è una rottura, ma se volete davvero la modalità scura su Android, è così che si fa.

