(Pocket-lint) - Nell'estate del 2022, Snap ha dato ragione alle voci di corridoio e ha annunciato un servizio di abbonamento a pagamento chiamato Snapchat+ (o Snapchat Plus). Snap, la società madre dietro l'applicazione mobile Snapchat, ha presentato la nuova offerta come un modo per avere accesso a funzionalità esclusive, sperimentali e di pre-release. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Snapchat+, compresi i costi, i vantaggi e le modalità di abbonamento.

Snapchat+ è un abbonamento a pagamento all'interno dell'applicazione mobile Snapchat. Sblocca nuove funzionalità prima che chiunque altro abbia la possibilità di utilizzarle. In una pagina di supporto per Snapchat+, Snap ha descritto queste funzionalità come "esclusive, sperimentali e di pre-release" e ha affermato che "miglioreranno e personalizzeranno la tua esperienza Snapchat, permettendoti di approfondire le parti dell'app che usi di più".

Snap ha riscontrato un successo iniziale con il suo servizio di abbonamento a pagamento Snapchat+. La società ha annunciato nell'agosto del 2022 di aver accumulato un milione di utenti a pagamento dal lancio di Snapchat Plus a fine giugno 2022.

Negli Stati Uniti, è possibile ottenere Snapchat+ per 3,99 dollari al mese, per 21,99 dollari per 6 mesi o per 39,99 dollari all'anno.

A partire da agosto 2022, gli abbonati a Snapchat+ hanno accesso alle seguenti funzioni (di seguito sono riportati anche i link alle pagine di supporto di Snapchat per ciascuna di esse):

Snap ha promesso di aggiornare regolarmente Snapchat+ con nuove funzioni. Il 15 agosto 2022 lo ha fatto, con un aggiornamento che ha introdotto le risposte prioritarie alle storie. Questo rende le risposte degli abbonati più visibili quando rispondono alle Snap Star (come personaggi pubblici e creatori verificati). Altre caratteristiche includono sfondi speciali per i personaggi Bitmoji degli utenti e nuovi design per le icone dell'app. È anche possibile aggiungere un'emoji che viene visualizzata dagli amici dopo che hanno visto uno Snap.

È facile iscriversi a Snapchat+.

Aprite e accedete all'app mobile di Snapchat. Andare al proprio profilo Toccare il banner Snapchat+ in alto. Scegliere un abbonamento per iniziare la prova gratuita di 7 giorni.

Avete bisogno di aiuto? Se non vedete la scheda di Snapchat+, forse dovrete prima eliminare altre schede del vostro profilo.

Snapchat+ è disponibile per tutti gli utenti iPhone e Android negli Stati Uniti.

Scritto da Maggie Tillman.