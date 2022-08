Snapchat+ ora ha funzioni extra per gli abbonati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A giugno Snapchat ha lanciato il servizio di abbonamento a pagamento Snapchat+ per offrire agli utenti funzioni esclusive e componenti aggiuntivi sperimentali.

A fronte di un canone mensile di 3,99 dollari, agli utenti di Snapchat è stato promesso l'accesso anticipato a una serie di funzioni prima che fossero disponibili per il grande pubblico. All'epoca l'elenco delle funzioni aggiuntive era breve, ma le cose stanno per cambiare.

Ora Snapchat ha rivelato diverse nuove funzioni esclusive disponibili per gli abbonati a Snapchat+. L'azienda ha promesso che queste sono le prime di molte e che ci saranno "frequenti novità future" per gli abbonati.

La prima di queste funzioni include:

Risposte prioritarie alle storie - quando si pubblica una risposta a una storia, questa sarà più facilmente visibile alle Snap Stars.

Post View Emoji - ora sarà possibile scegliere un'emoji da far vedere ai propri amici dopo aver visto il proprio Snap. In questo modo potrete avere un modo personalizzato per firmare i vostri Snap.

Nuovi sfondi Bitmoji - Gli utenti di Snapchat+ possono accedere a sfondi Bitmoji speciali che si distinguono.

Nuove icone delle app - Potrete cambiare l'icona della vostra app e passare a un design diverso sulla schermata iniziale.

Queste funzioni sono disponibili insieme a Snapchat per il web, lanciato qualche settimana fa:

Snapchat per il Web consente agli abbonati a Snapchat+ di inviare messaggi o chiamare gli amici mentre sono su un computer desktop. Rendendo ancora più facile rimanere in contatto. A quanto pare, in futuro le lenti AR arriveranno anche sul web. Quindi c'è ancora molto da aspettarsi da Snapchat+.

Snapchat+ è ora disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, India, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Egitto, Israele, Svezia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera, Irlanda, Belgio, Finlandia e Austria. Scopri come abbonarti qui.

Scritto da Adrian Willings.