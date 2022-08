Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Snapchat ha annunciato un'altra nuova funzione di sicurezza per aiutare i genitori a tenere più facilmente traccia delle persone con cui i figli interagiscono sulla sua piattaforma: il Centro per le famiglie.

La nuova interfaccia consente di vedere in qualsiasi momento chi è presente nell'elenco degli amici di un adolescente e offre anche la possibilità di rivedere con chi ha chattato nell'ultima settimana.

Tuttavia, i messaggi che vanno avanti e indietro non saranno visibili, quindi non si tratta di una finestra totale su tutto ciò che il vostro ragazzo sta dicendo, ma è comunque probabile che sia un'aggiunta gradita per molti.

Snap afferma di aver progettato questa funzione riconoscendo che è difficile controllare ciò che i figli dicono nella vita reale, quindi la possibilità di vedere ogni parola virtualmente potrebbe non sembrare proporzionata a molti.

Tuttavia, se pensate che un account del vostro adolescente abbia violato le regole di Snapchat, potrete segnalarlo direttamente dal Centro per le famiglie, dato che a volte può essere chiaro anche solo dai nomi degli account.

La funzione è disponibile per i minori di 18 anni sulla piattaforma, ma anche in questo caso Snapchat li inviterà semplicemente al Centro familiare dei genitori quando lo desiderano, dando all'adolescente la possibilità di dire di no se ha questa possibilità.

Nel corso dell'ultimo anno Snap ha aggiunto sempre più opzioni di controllo parentale alla sua app, come ad esempio la possibilità di bloccare la facilità di aggiungere account di adolescenti, e ne sono in arrivo altre, tra cui i filtri per consentire ai genitori di vedere chi i loro adolescenti hanno aggiunto di recente come amici.

Scritto da Max Freeman-Mills.