(Pocket-lint) - State cercando di eliminare il vostro account Snapchat e non riuscite a capire come fare? In realtà è abbastanza semplice, quindi vi spieghiamo i passi da seguire per sbarazzarvi di Snap e andare avanti con la vostra giornata. Inoltre, ci occupiamo di cosa succede esattamente quando si elimina l'account, dei motivi per cui è consigliabile farlo e se Snapchat conserva i dati.

Esistono diversi modi per eliminare Snapchat a seconda del dispositivo in uso.

È possibile eliminare l'account Snapchat direttamente dal menu Impostazioni dell'app mobile Snapchat sull'iPhone.

Aprite l'app Snapchat per iOS. Toccate l'ingranaggio Impostazioni nella schermata Profilo per aprire le Impostazioni. Scorrere fino a "Azioni account". Toccare "Elimina account". Seguire i passaggi sullo schermo per eliminare l'account.

Se si accede all'app mobile di Snapchat da un dispositivo Android, è necessario utilizzare il sito web di Snapchat per eliminare l'account.

Andate alla pagina del portale degli account Snapchat. Digitare il nome utente e la password dell'account che si desidera eliminare. Snap dice di conservare queste informazioni nel caso in cui si cambi idea e si voglia riattivare l'account. Seguite i passaggi sullo schermo per eliminare il vostro account.

È necessario uno smartphone o un tablet che esegua l'applicazione mobile di Snapchat, oppure accedere a un computer dal quale sia possibile accedere al portale degli account di Snapchat sul web. È inoltre necessario un account Snapchat da eliminare.

Dipende da voi. Forse non vi piace il servizio. O forse volete eliminare l'account di qualcun altro, come un ragazzo che non volete sulla piattaforma.

L'account viene disattivato per i primi 30 giorni. Mentre il vostro account è disattivato, i vostri amici non potranno contattarvi o interagire con voi su Snapchat. Dopo altri 30 giorni, l'account verrà eliminato definitivamente.

Quando l'account Snapchat viene eliminato definitivamente, le impostazioni dell'account, gli amici, gli snap, le chat, le storie, i dati del dispositivo e i dati sulla posizione nel database principale degli utenti di Snapchat verranno eliminati. Snap ha dichiarato che "potrebbe conservare alcuni dati personali per alcune esigenze legali, di sicurezza e commerciali". Ad esempio, conserverà le informazioni sugli acquisti effettuati dall'utente tramite Snapchat. L'utente ha accettato e può saperne di più sui termini di servizio di Snapchat qui.

Per saperne di più su Snapchat e sul suo funzionamento, compresi suggerimenti e trucchi, consultate la guida completa di Pocket-lint. Snap ha anche unapagina di supporto che riporta tutto quello che c'è da sapere sull'eliminazione dell'account Snapchat.

