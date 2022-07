Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Snapchat sta portando tre funzioni chiave - chat e videochiamate - sul desktop attraverso un'applicazione web. È la prima volta che il servizio principale di Snapchat viene reso disponibile su dispositivi non mobili.

Con Snapchat per il Web, è possibile accedere con il proprio account Snapchat e inviare messaggi agli amici o chiamarli direttamente dal desktop. La nuova esperienza web sembra assomigliare molto a quella mobile, solo con uno spazio aggiuntivo per chattare e chiamare nella stessa finestra su un computer desktop. Snap ha dichiarato che il supporto per le lenti AR arriverà presto anche sulla versione web.

L'azienda sembra suggerire che, con le persone che utilizzano i computer più frequentemente durante la pandemia, come gli studenti universitari che ora studiano e lavorano in remoto, ha finalmente avuto senso portare più funzionalità di Snapchat sul web. Il servizio ha sempre avuto un sito web, ma era estremamente limitato in quanto indirizzava l'utente alle applicazioni mobili di Snapchat e permetteva di gestire solo le impostazioni e i dati.

Snapchat per il Web consente di:

Avviare una chiamata o riprendere da dove si era interrotta la chat su cellulare.

Utilizzare le funzioni di messaggistica come Chat Reactions e Chat Reply.

Prossimamente: Utilizzare le lenti AR dal desktop

Snapchat per il Web è compatibile solo con il browser Chrome di Google (e non con Safari di Apple).

Per accedere alla versione web di Snapchat, basta aprire il computer portatile o accendere il desktop e andare su web.snapchat.com in Chrome. Quando la pagina viene caricata, si viene indirizzati ad accedere al proprio account Snapchat.

Una volta effettuato l'accesso, apparirà l'interfaccia di Snapchat per il Web, con i contatti sulla sinistra, la visualizzazione della chat al centro e il riquadro delle chiamate audio e video sulla destra. L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva; fate clic su un contatto per avviare una chat con lui. Sono presenti i pulsanti per videochiamare o telefonare. Si vedrà anche la schermata della chat e la possibilità di reagire alle chat e di rispondere alle chat, il tutto dal computer portatile o dal desktop. Facile.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Snap ha dichiarato che le chiamate, le videochiamate e le chat sono sincronizzate tra le sue applicazioni mobili e l'applicazione web, quindi dovreste essere in grado di riprendere da dove avete interrotto se passate dal cellulare al desktop o viceversa.

Al momento del lancio, la versione web sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati a Snapchat Plus. Si tratta del primo lancio di una funzione importante a pagamento da quando Snapchat ha annunciato la sua offerta a pagamento a giugno. Al costo di 3,99 dollari al mese, gli abbonati possono accedere ad alcune funzioni esclusive, come Snapchat per il Web, e ricevere aggiunte sperimentali prima che arrivino a tutti gli utenti.

Gli abbonati a Snapchat Plus negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda riceveranno la funzione per primi.

Consultate la guida approfondita di Pocket-lint su Snapchat per saperne di più sull'applicazione mobile, compreso il suo funzionamento e i principali suggerimenti e trucchi.

Scritto da Maggie Tillman.