Snapchat+ è un servizio di abbonamento per i grandi fan di Snap

(Pocket-lint) - Snapchat ha lanciato un nuovo servizio di abbonamento per la sua app, apparentemente rivolto a coloro che la usano così tanto da voler provare alcune nuove funzionalità.

Per un costo mensile di 3,99 dollari, gli abbonati avranno accesso ad alcune funzioni esclusive, oltre a ricevere aggiunte sperimentali ben prima che arrivino a tutti gli utenti.

Al momento del lancio, tuttavia, l'elenco delle opzioni non sembra molto lungo. Secondo The Verge, è possibile aggiungere un pin "BFF" a un amico per vederlo in cima alla cronologia, cambiare l'icona dell'app e vedere chi ha ri-guardato le proprie storie, ma nessuna di queste è una funzione che cambia le carte in tavola.

Per prima cosa, il livello premium non consente di disabilitare la pubblicità su Snapchat, un tipico vantaggio che gli abbonamenti alle app spesso offrono.

Sarà quindi interessante vedere se Snapchat+ troverà un vasto pubblico o se ci vorrà un po' di tempo prima che Snapchat trovi il giusto equilibrio tra le sue offerte per attirare più abbonati.

Diversificare i flussi di entrate è spesso il nome del gioco per i servizi di social media, quindi questo è chiaramente un altro tentativo da parte di Snap di fare proprio questo, visti i risultati relativamente poco brillanti di altre iniziative come i suoi occhiali di registrazione Spectacle.

Snapchat+ viene lanciato negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Alla fine il lancio sarà più esteso.

Scritto da Max Freeman-Mills.