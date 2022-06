Snap potrebbe lanciare un abbonamento a pagamento chiamato Snapchat Plus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Snap starebbe testando un abbonamento a pagamento chiamato Snapchat Plus.

Secondo The Verge, Snapchat Plus darà accesso anticipato ad alcune funzioni. Inoltre, Alessandro Paluzzi, ricercatore di app di Twitter, ha recentemente notato che Snap sta testando altre funzioni per Snapchat Plus, tra cui la possibilità di appuntare uno degli amici come "migliore amico".

Secondo quanto riferito, le altre funzioni includono:

Accesso a icone esclusive di Snapchat

Visualizzazione di un badge nel profilo

Vedere la propria orbita con il BFF

Vedere la posizione del proprio amico nelle ultime 24 ore

Vedere quanti amici hanno rivisto la propria storia.

Paluzzi ha mostrato che il prezzo di Snapchat Plus è attualmente quotato a 4,59 euro al mese e 45,99 euro all'anno (circa 4,84 dollari).

Snapchat è un'applicazione mobile per dispositivi Android e iOS. Colloquialmente, l'app viene spesso chiamata Snap dai suoi utenti. Nel frattempo, lo sviluppatore di Snapchat è una società pubblica chiamata anch'essa Snap, in modo confuso. La società stessa afferma di essere un'azienda produttrice di fotocamere. (In quanto tale, crea altri prodotti, anche hardware, come gli Snapchat Spectacles). Comunque la si voglia chiamare, Snap è guidata dal cofondatore Evan Spiegel.

Uno dei concetti fondamentali dell'applicazione mobile è che qualsiasi immagine, video o messaggio - detto anche snap - inviato per impostazione predefinita viene reso disponibile al destinatario solo per un breve periodo di tempo prima di diventare inaccessibile. Questa natura temporanea o effimera dell'app è stata originariamente concepita per incoraggiare un flusso di interazioni più naturale.

Per saperne di più su Snapchat e sul suo funzionamento, consultate la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.