Snapchat e Live Nation per offrire esperienze di festival AR

(Pocket-lint) - Snap ha annunciato una partnership con Live Nation per offrire l'esperienza Snapchat AR nei festival globali.

Annunciato durante il discorso online dello Snap Partner Summit 2022, l'accordo vedrà i siti dei festival di tutto il mondo arricchiti con elementi di realtà aumentata quando vengono visti attraverso la Snapchat Camera.

Includerà il prossimo festival Lollapalooza in California e Wireless a Londra, e i partecipanti saranno anche in grado di utilizzare AR per provare il merchandising, trovare amici attraverso i siti, e scoprire punti di riferimento esclusivi.

Il primo a presentare l'esperienza di Live Nation Snapchat saranno i partecipanti all'Electric Daisy Carnival a Las Vegas in maggio.

Ci saranno miglioramenti aumentati per vedere "la musica dal vivo come mai prima d'ora".

Le esperienze in tutti i festival serviti da Live Nation saranno costruite su misura con l'aiuto dello studio creativo di Snap, Arcadia. Saranno disponibili anche in concerti selezionati, con aspetti unici che appariranno a seconda dell'artista.

Scritto da Rik Henderson.