Snapchat svela la destinazione Dress Up per la moda AR

(Pocket-lint) - Snapchat ha offerto la possibilità di provare occhiali e vestiti attraverso le sue lenti prima, con la realtà aumentata che permette ai marchi di offrire anteprime di ciò che gli articoli sembreranno indossati.

Tuttavia, ora ha creato una destinazione dedicata agli utenti per trovare diverse esperienze di shopping AR, chiamata "Dress Up".

Annunciato durante lo Snap Partner Summit 2022, Dress Up rende più semplice trovare diversi marchi e rivenditori che offrono esperienze di moda AR.

Questo è accoppiato con nuovi strumenti software per le aziende per creare opportunità di Snap AR nelle loro pagine di dettaglio dei prodotti su altri siti web o app. Per esempio, è stato sviluppato un nuovo obiettivo di shiopping che può scansionare il corpo di un utente e sovrapporre istantaneamente i vestiti virtuali senza doversi spogliare.

Il risultato finale dovrebbe aiutare gli Snapchatters a trovare e "provare" gli articoli di moda, anche vedere come sarà una borsa o le scarpe una volta ordinate.

Una nuova sezione shopping nel profilo di un utente permetterà anche di acquistare dopo il processo di visualizzazione.

Lo specialista dell'abbigliamento sportivo Puma è tra i partner che lanciano nuove esperienze all'interno di Snapchat. Offre la possibilità di provare le scarpe da ginnastica all'interno dell'app e ordinarle direttamente.

Altre interessanti novità e sviluppi sono stati annunciati durante il keynote dello Snap Partner Summit, di cui potete scoprire di più qui.

