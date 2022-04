Come condividere i video di YouTube su Snapchat

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snapchat ha pubblicato un aggiornamento che finalmente rende molto più semplice condividere i tuoi video preferiti nuovi o vecchi con i tuoi follower su Snap, includendo anche una pratica grafica per la clip.

La funzione dovrebbe funzionare su iOS e Android, quindi, indipendentemente dal telefono che stai utilizzando, dovresti essere in grado di seguire i passaggi seguenti per condividere i video.

Apri la tua app YouTube e vai a un video Tocca l'icona di condivisione sotto il video Tocca l'icona Snapchat Crea il tuo Snap e poi premi invia per condividerlo

È così facile: puoi aggiungere una piccola miniatura del video che stai condividendo e il widget include anche un link su cui i tuoi amici e follower possono toccare se vogliono andare a guardare il video da soli.

Questo sarà davvero ottimo per condividere nuovi video, ma probabilmente sarà anche un vantaggio per i creatori di contenuti che vogliono avvisare i loro fan dei nuovi caricamenti sui loro canali YouTube.

In effetti, la nuova aggiunta è fondamentalmente un adesivo per YouTube, che ti consente di organizzare il tuo Snap come preferisci e ti consente comunque di accedere a filtri ed effetti, ma ovviamente non ti consentirà comunque di incollare effettivamente le sezioni di un video per le persone da vedere proprio lì su Snapchat.

Scritto da Max Freeman-Mills.