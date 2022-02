Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snapchat sta introducendo una piccola funzionalità che probabilmente la maggior parte degli utenti troverà molto utile: la possibilità di modificare i nomi utente.

Snap ha affermato che alla fine di questo mese lancerà un aggiornamento a livello globale che consentirà agli utenti di abbandonare il nome originariamente utilizzato senza dover creare un nuovo account. Ecco cosa devi sapere.

Il tuo nome utente Snapchat viene impostato quando crei il tuo account Snapchat per la prima volta.

Un nome utente è diverso dal tuo nome visualizzato, che è il modo in cui appari su Snapchat. Puoi effettivamente personalizzare il tuo nome visualizzato quando vuoi. ( Vai qui per sapere come creare o modificare il tuo nome visualizzato.) Per vedere il tuo nome utente - o gestire - tocca l'icona del tuo profilo nella parte superiore dello schermo nell'app Snapchat. Il tuo nome utente viene mostrato accanto al tuo punteggio Snapchat.

Per cambiare il tuo nome utente su Snapchat, segui questi rapidi passaggi:

Apri l'ultima versione dell'app mobile Snapchat. Vai alla schermata del profilo Tocca l'icona Bitmoji nell'angolo in alto a destra della fotocamera. Tocca l'icona a forma di ingranaggio Seleziona Nome utente Seleziona Modifica nome utente. Ora vai avanti e cambia maniglia!

No. In effetti, la modifica di un nome utente non influirà sui tuoi contatti, sul codice Snap, sul punteggio Snap o sui ricordi, secondo il comunicato stampa di Snapchat.

No. Puoi cambiare un nome utente solo una volta all'anno.

No. Snap ha detto che quando cambi i nomi utente in futuro, non sarai in grado di scegliere un handle che è stato utilizzato in passato, nemmeno da solo.

La possibilità di modificare il tuo nome utente Snapchat senza dover creare un nuovo account sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2022.

La funzione funziona nelle app mobili di Snapchat sia per Android che per iOS.

Dai un'occhiata alla pagina di supporto di Snapchat qui per tutto ciò che devi sapere sui nomi utente, incluso come cambiarli. Abbiamo anche questa guida approfondita su Snapchat e su come funziona l'app.

Scritto da Maggie Tillman.