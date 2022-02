Ora puoi acquistare i biglietti per i concerti su Snapchat con Ticketmaster

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snap e Ticketmaster hanno collaborato per offrire una nuova esperienza di gig ticket in Snapchat.

Un Ticketmatcher Mini in-app consente agli utenti di Snapchat di trovare concerti in base alle proprie scelte musicali, condividerli con gli amici e persino creare un elenco degli invitati di coloro che sono interessati a partecipare. I biglietti possono quindi essere acquistati tramite il servizio Ticketmaster.

Inoltre, un nuovo livello mappa mostrerà i prossimi concerti vicino agli utenti. In alternativa, fai clic su una sede e vedrai la sua lista di concerti in arrivo.

Il Mini funziona chiedendo agli utenti di scorrere a sinistra oa destra sui consigli per i prossimi spettacoli, al fine di trovare gli artisti e i generi musicali che preferiscono. Quindi modificherà le raccomandazioni in futuro.

Uno Snapchatter può quindi vedere se qualche amico si è abbinato allo stesso evento - stile dell'app di appuntamenti - e può avviare una conversazione con loro tramite la Snapchat Camera. Loro e altri amici possono quindi essere aggiunti alla lista degli invitati e il gruppo può decidere se acquistare i biglietti sul sito web sicuro di Ticketmaster.

Il livello Mini e Mappa segna la prima volta per Snapchat, ma potrebbe portare ad altre partnership e opportunità in-app in futuro.

Attualmente è in distribuzione in più di 20 paesi in tutto il mondo.

Scritto da Rik Henderson.