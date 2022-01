Snapchat introduce nuove funzionalità di controllo parentale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snap ha annunciato alcune nuove funzionalità di sicurezza per la sua app, volte a rendere più difficile per gli adulti sulla piattaforma aggiungere utenti adolescenti con cui non sono direttamente collegati.

La modifica significa che gli account di età compresa tra 13 e 17 anni non verranno visualizzati nella sezione Aggiunta rapida delle persone su Snapchat, a meno che non abbiano un numero nascosto di amici in comune, per cercare di garantire che le persone non si connettano con adolescenti che non hanno mai incontrato .

Snap è aperto sul motivo per cui sta perseguendo questa linea d'azione: è consapevole che gli spacciatori di farmaci che spingono gli oppioidi come parte della crisi sanitaria in corso negli Stati Uniti usano spesso Snapchat come piattaforma su cui trovare nuovi acquirenti.

Dice anche che i suoi sistemi stanno ora rilevando l'88 percento delle attività relative allo spaccio di droga sulla sua app grazie all'IA che ha osservato le cose, lasciando che chiuda gli account ed emetta divieti dove si trova illecito.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Snap ha anche un team per le operazioni delle forze dell'ordine, che si collega con le forze dell'ordine reali ove necessario, e quel team è cresciuto del 74% secondo il produttore di app, ancora una volta nel tentativo di dimostrare che sta prendendo sul serio il problema.

Ci sono ancora più limiti di controllo parentale previsti in arrivo su Snapchat per rendere più facile per i genitori sapere cosa stanno facendo i loro figli sull'app, ma per ora puoi leggere di più sulla risposta di Snap allo spaccio di droga nel suo post sul blog qui .

Scritto da Max Freeman-Mills.