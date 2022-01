Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei mai stato in una chat di gruppo su Snapchat , allora sai quanto sia difficile rispondere ai singoli messaggi, specialmente quando ci sono più persone che parlano contemporaneamente. Bene, grazie a un nuovo aggiornamento, è finalmente molto più facile rispondere alle persone nelle chat Snap.

A partire da gennaio 2022, Snapchat sta lanciando un importante aggiornamento per le sue app Android e iOS che introduce nuovi strumenti e funzionalità. Forse la più importante di queste nuove funzionalità è Chat Reply, in quanto consente finalmente di rispondere ai singoli messaggi in una chat in corso.

Secondo Snapchat, Chat Reply può aiutarti a "mantenere le conversazioni in linea e comunicare con il contesto", perché ti consente di tornare a un messaggio specifico in una chat di gruppo o in qualsiasi chat e avviare un thread. Per utilizzare Chat Reply, tieni semplicemente premuto un messaggio e fai clic su Rispondi. Questo è tutto!

L'aggiornamento di gennaio 2022 di Snapchat aggiunge alcune altre funzionalità relative alla chat che potresti trovare interessanti:

Reazioni Bitmoji: reagisci a qualsiasi messaggio con sette risposte Bitmoji.

a qualsiasi messaggio con sette risposte Bitmoji. Adesivi per sondaggi - Aggiungi sondaggi basati su Emoji a Snap e Storie per sondare gli amici. Per creare un sondaggio, trova la nuova opzione nella cartella Sticker.

- Aggiungi sondaggi basati su Emoji a Snap e Storie per sondare gli amici. Chiamate migliorate: aggiungi obiettivi e visualizza in anteprima chi è in una chiamata di gruppo prima di unirti.

Per saperne di più su Snapchat e su come funziona, consulta la guida di Pocket-lint: cos'è Snapchat, come funziona e qual è il punto?

