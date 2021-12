Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snap ha introdotto una nuova app di editing video standalone per gli utenti iPhone. Si chiama Story Studio .

Annunciato per la prima volta a maggio 2021, Story Studio offre opzioni di modifica più avanzate per i video verticali, consentendoti di avere un controllo più preciso su elementi come testo e obiettivi AR. Ti consente persino di applicare laudio di tendenza. I video modificati possono essere esportati direttamente su Snapchat per condividerli sulla tua Storia o su Spotlight, oppure possono essere scaricati e condivisi altrove, se lo desideri. A differenza di TikTok, i tuoi video modificati non saranno filigranati.

Snap descrive Story Studio come "un modo veloce e divertente per i creatori di realizzare video verticali avanzati e coinvolgenti da condividere su Snapchat". Le funzionalità includono strumenti di ritaglio, divisione e temporizzazione precisi al fotogramma, la possibilità di aggiungere livelli e didascalie, "Suoni da Snapchat" e transizioni fluide.

Se hai bisogno di aiuto per iniziare con Story Studio, Snap ha unintera pagina delle domande frequenti qui che descrive in dettaglio i requisiti del dispositivo, come gestire e creare progetti, i dettagli dellediting, lanteprima e la condivisione, oltre a tutto ciò che devi sapere su come funzionano i suoni . Vale la pena dare unocchiata.

Una "versione iniziale" di Story Studio è ora disponibile nellApp Store di Apple per gli utenti di Snapchat negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

Non si sa ancora se lapp arriverà su Android.