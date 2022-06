Samsung Wallet fonde Pay e Pass ed è in distribuzione da oggi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato la fusione di due delle sue piattaforme, Pass e Pay, per creare un portafoglio più semplice a un'unica applicazione che dovrebbe essere più facile da usare se si hanno sia chiavi che pass sul telefono e se lo si usa spesso per pagare.

Samsung si allinea ad Apple e Google nell'avere un portafoglio semplice di questo tipo e può ospitare carte d'imbarco, biglietti, carte d'identità e altro ancora, tutti apparentemente difesi da Samsung Knox.

Samsung sta facendo un passo in più aggiungendo un componente blockchain che dovrebbe consentire di tenere traccia anche degli investimenti in criptovalute attraverso Samsung Wallet (se ne avete), cosa che potrebbe far piacere ad alcuni primi utilizzatori.

Per il momento l'app non supporta carte di identità come patenti di guida e altri documenti di identità, ma il supporto arriverà più avanti nel corso dell'anno, secondo Samsung, anche se altri fornitori come Apple hanno dimostrato che si tratta di un'implementazione piuttosto graduale, poiché è necessaria la collaborazione delle autorità locali.

Samsung afferma che l'aggiornamento è in corso di distribuzione e che agli utenti di Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti dovrebbe essere richiesto di migrare a Samsung Wallet a breve, quando aprono le applicazioni Samsung Pay o Samsung Pass.

Scritto da Max Freeman-Mills.