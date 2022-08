Come trasmettere in streaming su Discord: Condividi la partita con i tuoi amici

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se non volete trasmettere al pubblico e andare in diretta su YouTube, Facebook o Twitch, ma volete comunque che i vostri amici vedano quello che state facendo, Discord è un'opzione.

Discord non è solo una piattaforma per la chat vocale e la messaggistica. Ha anche molti altri usi, tra cui lo streaming del gioco in modo che i vostri amici possano vedere facilmente quello che state facendo.

È perfetto se state giocando a un gioco che non ha una modalità spettatore o se volete mostrare cosa state facendo in un particolare gioco, applicazione o semplicemente in Windows in generale.

È importante sapere che il modo migliore per trasmettere su Discord è tramite un server. È possibile avviare una chiamata vocale con gli amici su Discord e poi trasmettere lo schermo in questo modo, ma farlo tramite un server vi permetterà di condividere lo schermo con più amici in modo rapido e semplice.

Abbiamo già scritto di come avviare il proprio server Discord e di come unirsi a un server Discord creato da altri. Vi consigliamo quindi di leggerlo se non conoscete già le basi.

Il passo successivo è unirsi a un canale vocale. Prima di poter iniziare lo streaming, è necessario entrare in un canale vocale.

Cercate i canali vocali nel menu a sinistra e fate clic per unirvi a quello giusto. Una volta iscritti, le opzioni cambiano in basso a sinistra dell'app, vicino al vostro nome.

Le opzioni ora includono un pulsante per i video (che consente di trasmettere la fotocamera) e uno per lo "schermo", che consente di trasmettere le app, i giochi o il desktop.

Si presume che il vostro obiettivo sia quello di trasmettere un gioco piuttosto che la vostra webcam.

I passaggi sono i seguenti:

Cliccare su "schermo" in basso a sinistra dell'applicazione.

Fare clic sul gioco dall'elenco delle applicazioni elencate.

Controllare il canale su cui si sta effettuando lo streaming

Fare clic per regolare le impostazioni di qualità dello streaming, tra cui la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi.

Fare clic su "vai in diretta".

Una volta fatto questo, sarete in diretta sul canale vocale. Le persone possono quindi fare clic per guardare lo streaming e in genere, così facendo, vengono trascinate nel canale vocale con voi.

Nella parte inferiore dello schermo è presente un messaggio che indica lo streaming, appena sopra l'immagine del profilo. È possibile scegliere di terminare lo streaming facendo clic sulla schermata con la x al centro.

Se avete una configurazione a più monitor o se avete problemi a trasmettere il vostro gioco su Discord, potete scegliere di trasmettere il vostro "schermo".

Per farlo, seguite gli stessi passi che fareste per trasmettere un gioco o un'applicazione, ma scegliete l'opzione schermo. Tuttavia, è bene sapere che in questo modo verrà trasmesso tutto ciò che si trova sullo schermo scelto e che potrebbe rivelare cose che non si vogliono vedere. Il che non sarebbe ideale se vi trovate su un server pubblico con persone che non conoscete.

Scritto da Adrian Willings.