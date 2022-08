Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se giocate con i vostri amici, è probabile che usiate Discord per parlare con loro. Discord è un ottimo servizio per rimanere in contatto, chattare in tempo reale con i propri amici e in generale divertirsi durante il gioco.

Ci sono però modi per renderlo ancora migliore e uno di questi è il voice changer. I voice changer di Discord possono aggiungere vari effetti alla vostra voce mentre chattate e regalare un po' di ilarità in più alle vostre sessioni di gioco o anche ai vostri live stream.

Se state cercando di migliorare l'audio del vostro microfono, piuttosto che cambiarlo, ci sono delle opzioni. Se i vostri amici si lamentano del rumore di fondo o di problemi con l'audio del microfono, potete usare strumenti come Nvidia Broadcast per migliorare la qualità dell'audio del vostro microfono.

Sebbene Nvidia Broadcast non cambi la voce, come tale, aiuta a ripulire l'audio ed è un ottimo modo per utilizzare l'hardware per migliorare l'audio di Discord.

Voicemod è probabilmente il software di modifica della voce più conosciuto. Se avete mai sentito il vostro streamer preferito giocare con gli effetti sull'audio, è probabile che abbia usato Voicemod.

Si tratta di uno strumento gratuito che si può scaricare e installare facilmente e che si può applicare alla configurazione standard del microfono per modificare la voce in vari modi. Sono disponibili diversi effetti e potete anche crearne di vostri.

Se siete streamer sarete felici di sapere che Voicemod funziona anche con lo Stream Deck di Elgato. Voicemod è in costante miglioramento e nel giugno 2022 ha lanciato Voicemod AI Voices in versione beta, che aggiunge alcuni effetti vocali impressionanti, tra cui uno che vi fa sembrare Morgan Freeman.

Voicemod è il nostro consiglio per il miglior voice changer per Discord, ma ci sono anche altre opzioni.

Se state cercando un cambiavoce gratuito, Clownfish è un'altra grande opzione. Questo software funziona con tutti i tipi di applicazioni per cambiare la voce, perché viene applicato a livello di sistema e può funzionare con qualsiasi applicazione che utilizza il microfono. Questo include ovviamente anche Discord.

Ha un'interfaccia semplice (dall'aspetto piuttosto elementare) ma consente di cambiare facilmente una serie di effetti vocali diversi, tra cui alieni, robot, messaggi di posta elettronica e altro ancora.

Non ha molte opzioni come altri cambiavoce, ma è anche gratuito e non richiede alcun tipo di registrazione per iniziare a usarlo.

iMyFone MagicMic è un'altra opzione interessante per cambiare il microfono su Discord. Ha un'interfaccia molto più semplice e offre centinaia di effetti diversi tra cui scegliere. È possibile utilizzare oltre 100 filtri vocali in tempo reale e accedere anche a una divertente soundboard.

Se volete sfruttarlo al massimo, questo programma richiede un pagamento, ma potete provarlo anche gratuitamente.

Se state pensando di cambiare la vostra voce, potreste essere preoccupati per le questioni legali. I voice changer sono perfettamente legali, a patto che non vengano utilizzati per scopi dannosi.

I modificatori di voce non devono essere usati per fare il bullo, molestare o minacciare altre persone, né su Discord né su un'altra piattaforma.

Se li si usa per divertimento o per creare contenuti, non ci sono problemi.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Scritto da Adrian Willings.