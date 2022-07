SteelSeries vuole mettere alla prova la vostra mira per avere la possibilità di vincere un'attrezzatura

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - SteelSeries ha acquisito 3D Aim Trainer per aiutare i giocatori a ottenere un vantaggio nei loro giochi FPS preferiti.

L'azienda sta lavorando da tempo per ampliare il proprio arsenale di strumenti a disposizione dei giocatori. Tra questi strumenti figurano SteelSeries Moments, che consente di catturare e condividere facilmente clip di gioco, e SteelSeries Sonar, che permette di sintonizzare l'audio per sentire i suoni più importanti (ad esempio, i passi dei nemici). Ora SteelSeries vuole aiutarvi a migliorare la vostra mira.

A tal fine, SteelSeries aggiunge 3D Aim Trainer al suo arsenale di strumenti. 3D Aim Trainer è già molto popolare tra i giocatori che cercano di ottenere un vantaggio negli sparatutto. 14 milioni di persone lo hanno provato dal 2018 e ora potete farlo anche voi, con la possibilità di vincere un'ottima attrezzatura.

3D Aim Trainer è disponibile per il gioco in un browser, senza bisogno di scaricarlo, e per di più è gratuito. Come se ciò non fosse abbastanza allettante, SteelSeries mette in palio alcuni premi per incoraggiarvi a provarlo. Basta provare 3D Aim Trainer per avere la possibilità di vincere uno dei 30 mouse SteelSeries Prime.

Ci sono anche altri fantastici premi in palio: il primo premio comprende un pacchetto di accessori SteelSeries del valore di 960 euro!

1° posto - Pacchetto completo di prodotti SteelSeries, a scelta: Qualsiasi cuffia, tastiera, mouse, mousepad.

2° posto - Pacchetto completo di prodotti SteelSeries: Cuffie SteelSeries Arctis Prime, tastiera SteelSeries Apex 7 TKL, mouse wireless SteelSeries Prime

, mousepad SteelSeries QcKheavy large.

, mousepad SteelSeries QcKheavy large. 3° posto - Cuffie, mouse e mousepad: Cuffie SteelSeries Arctis Prime, mouse wireless SteelSeries Prime

, mousepad SteelSeries QcKheavy grande

Ogni categoria può essere vinta da una sola persona, ma ci sono 30 premi in palio.

Per iniziare, visitate il sito web di 3D Aim Trainer e fate clic sul pulsante "Gioca ora" per accedere a una serie di modalità diverse da provare. Si va dal tentativo di sparare a palle rimbalzanti alle modalità di sopravvivenza con gli zombie e ai giochi di inseguimento.

Le varie modalità sono state progettate per emulare la sensazione dei veri giochi FPS come Valorant, CS:GO e Apex Legends. Potrete così esercitarvi nella mira e poi tradurre queste abilità nel vostro sparatutto preferito.

È possibile giocare gratuitamente con facilità, ma è necessario registrarsi per ottenere i propri dati.

Per partecipare all'offerta di SteelSeries, è necessario prestare attenzione alle opzioni di torneo sulla homepage del sito e partecipare per avere la possibilità di vincere grandi premi!

Scritto da Adrian Willings.