(Pocket-lint) - Vi manca il vostro Palm Pilot o, peggio ancora, siete troppo giovani per averne usato uno? Niente panico, perché Internet Archive lo ha appena emulato nel vostro browser.

Il Palm Pilot è stato probabilmente il precursore degli smartphone ed era un piccolo dispositivo con schermo tattile con cui si poteva fare di tutto. Si poteva scrivere con uno stilo e con un riconoscimento della scrittura approssimativo, si potevano inviare e-mail e quant'altro. Era terribile e fantastico allo stesso tempo, e ora è possibile (ri)viverlo anche in un browser web.

Il processo di inserimento di varie applicazioni per Palm Pilot nell'emulatore è ancora in corso, ma ce ne sono oltre 500 da provare, tra cui giochi e altro. È un tuffo nel passato, nell'era pre-iPhone, ed è straordinario.

Ehi, non ditelo a nessuno, ma sto per annunciare l'emulazione di PalmPilot su Internet Archive per le vacanze, probabilmente la prossima settimana. Tutti gli elementi attualmente funzionanti necessitano di descrizioni, quindi non è ancora pronto. Non ditelo a nessuno, OK? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp- Jason Scott (@textfiles) 24 novembre 2022

Si può ringraziare Jason Scott per aver fatto funzionare tutto questo: in una recente intervista, l'archivista ha dichiarato che ci sono voluti solo sei mesi per rendere l'emulatore CloudPilot esistente pronto per essere inserito in un sito web. Questo non significa però che l'intero progetto sia concluso, e Scott afferma che c'è ancora molto lavoro da fare e che il progetto non è ancora "del tutto pronto".

Tuttavia, questo emulatore di Palm Pilot esiste ed è molto interessante. È possibile provarlo subito sul proprio computer, ma il modo migliore per vivere appieno l'esperienza è usare il proprio telefono. Fate finta di farlo 25 anni fa e avrete un'esperienza completa.

Scritto da Oliver Haslam.