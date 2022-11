Come disconnettersi dai dispositivi Netflix da remoto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Condividere il proprio account Netflix è stata una cosa piuttosto comune nell'ultimo mezzo decennio, con molte persone che hanno effettuato l'accesso a una serie di dispositivi per lasciare ad amici e familiari un facile accesso al servizio di streaming.

Finalmente, però, Netflix sta iniziando a dare un giro di vite alla condivisione degli account, anche se già prima era un po' snervante non avere un elenco di tutti i luoghi in cui il proprio account è connesso.

Ad esempio, se si va in vacanza e si accede a una smart TV, si potrebbe dimenticare di effettuare il logout e ritrovarsi con un'incognita.

Ora, però, grazie a una nuova impostazione è possibile vedere tutti i dispositivi in cui è stato effettuato l'accesso al proprio account e disconnettersi da essi singolarmente. In questo modo non è necessario effettuare un logout generale che potrebbe rivelarsi più fastidioso di quanto valga.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Come disconnettere l'account Netflix da un dispositivo da remoto

Il processo è semplice.

Innanzitutto, accedete alla pagina delle impostazioni dell'account su qualsiasi dispositivo.

Da qui, sotto la sezione "Sicurezza e privacy" vedrete una nuova opzione chiamata"Gestisci accesso e dispositivi".

Toccate o fate clic su questa opzione per visualizzare un elenco di tutti i vostri dispositivi.

L'elenco contiene i dettagli del dispositivo, l'ultima volta che il vostro account è stato utilizzato da esso e il luogo in cui è stato utilizzato.

Accanto a ogni dispositivo è presente un pulsante "Esci" che consente di rimuoverlo.

Toccando o facendo clic su questo pulsante, l'utente si disconnetterà dal dispositivo e sarà sicuro che il suo account sarà di nuovo solo suo.

Scritto da Max Freeman-Mills.