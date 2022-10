Come trasferire il proprio profilo Netflix a un nuovo account

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha aggiunto una nuova funzione che dovrebbe finalmente consentire di mantenere la propria watchlist e la cronologia delle visualizzazioni anche se si sa che si sta per perdere l'accesso a un account Netflix o che si sta per cacciare qualcuno dal proprio account.

Il sistema consente di spostare un profilo personale su un nuovo account per mantenere una serie di dettagli, anche se funzionerà solo se spostato su un nuovo account. È perfetto per chi ha bisogno di un nuovo account per guardare i propri programmi preferiti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova funzione.

Cosa si può spostare su un nuovo account Netflix?

Innanzitutto, è bene chiarire cosa si può portare con sé quando si sposta il proprio profilo su un nuovo account.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Netflix afferma che il profilo porterà con sé le raccomandazioni, la cronologia delle visualizzazioni, i titoli salvati in La mia lista, i salvataggi dei giochi, l'aspetto dei sottotitoli e altre impostazioni.

Ciò significa che dovreste essere in grado di riprendere a guardare con un nuovo account senza che la sensazione sia affatto diversa.

Come trasferire il profilo Netflix a un nuovo account

Innanzitutto, questa funzione è piuttosto nuova e ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo solo il 17 ottobre 2022, quindi è possibile che non vi abbiate ancora accesso.

Nella maggior parte dei Paesi l'impostazione sarà attivata automaticamente, ma negli Stati Uniti e in Corea del Sud dovrete accedere alle impostazioni del vostro account per attivarla. Quando lo strumento di migrazione sarà disponibile, dovreste ricevere un'e-mail per informarvi.

Una volta attivo, l'opzione "Trasferisci profilo" si trova nel menu a tendina quando si fa clic sull'immagine del profilo durante l'utilizzo di Netflix.

Anche in questo caso, però, sarà possibile spostare il profilo solo su un nuovo abbonamento, quindi non è possibile assegnarlo a un altro account già esistente.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Una volta inseriti i dati richiesti per il nuovo account, il profilo verrà trasferito e avrete account separati.

Scritto da Max Freeman-Mills.