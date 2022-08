Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel tentativo di risollevare il proprio numero di abbonati in calo, Netflix ha intenzione di introdurre un piano di streaming ad-supported il prossimo anno. Secondo un nuovo rapporto, non sarà semplicemente offerto a un prezzo più basso in cambio di annunci pubblicitari. Potrebbe anche limitare una funzione chiave, il che potrebbe indurre i consumatori più attenti al valore a riconsiderare la possibilità di abbonarsi al nuovo livello.

Secondo il codice individuato nell'app di Netflix dallo sviluppatore Steve Moser, e successivamente condiviso con Bloomberg, Netflix sta valutando la possibilità di limitare i download offline agli abbonati dei suoi livelli senza pubblicità. Attualmente, Netflix ha tre livelli: Per 9,99 dollari al mese, è possibile guardare contenuti a definizione standard su uno schermo alla volta; per 14,99 dollari al mese, è possibile guardare in HD su due schermi alla volta; per 19,99 dollari, è possibile guardare in 4K UHD con 4K su quattro schermi alla volta.

-

Tutti e tre i piani sono attualmente privi di pubblicità e supportano i download offline. (Per sapere come scaricare film o programmi televisivi da guardare offline in un secondo momento nell'app Netflix, vedere l'hub di supporto di Netflix qui).

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Detto questo, nell'annunciare i guadagni del secondo trimestre, Netflix ha dichiarato che punta a lanciare il suo primo piano con supporto pubblicitario "verso la prima parte del 2023". Il gigante dello streaming non ha ancora rivelato i prezzi del prossimo piano pubblicitario né le caratteristiche che potrebbe avere o meno al momento del lancio, ma ha promesso che costerà meno del suo piano più popolare senza pubblicità: Il pacchetto standard, che costa 14,99 dollari al mese negli Stati Uniti e consente due flussi HD.

Si tenga presente che nel secondo trimestre Netflix ha rivelato di aver perso 970.000 abbonati in tutto il mondo. Pertanto, la notizia dell'imminente introduzione del livello ad-supported non ha sorpreso. "Anche se ci vorrà un po' di tempo per far crescere la nostra base di utenti per il livello pubblicitario e le relative entrate pubblicitarie, nel lungo periodo pensiamo che la pubblicità possa consentire un incremento sostanziale degli abbonamenti (attraverso prezzi più bassi) e una crescita dei profitti (attraverso le entrate pubblicitarie)", ha dichiarato Netflix nei suoi guadagni.

Netflix ha rivelato per la prima volta l'intenzione di lanciare un servizio ad-supported nel suo rapporto Q1, quando ha anche rivelato che sta dando un giro di vite a chi condivide le password.

Scritto da Maggie Tillman.